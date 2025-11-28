Obavijesti

BORUTE, BORUTE...

Nekad se često i rado grlio s Jadrankom Kosor, a sad pozira u krevetu s nagom plavušom

Nekad se često i rado grlio s Jadrankom Kosor, a sad pozira u krevetu s nagom plavušom
Hrvatska javnost intimne zagrljaje Borisa Pahora najviše pamti po susretima s bivšom premijerkom Jadrankom Kosor...

Opušten, dobro raspoložen i u još boljem društvu. Bivši slovenski predsjednik Borut Pahor (62) privukao je pažnju neočekivanim fotkama u kojima pozira u pidžami.

U nizu fotografija Pahor ispija kavu, čita novine, ali najviše pažnje privukao je kadar s nagom plavušom koja mu je zadrijemala u zagrljaju.

Inače, riječ je o reklami za popularni brend pidžama i posteljina, a objava je nasmijala pratitelje. Neki smatraju da su fotke izrađene umjetnom inteligencijom. 

Hrvatska javnost intimne zagrljaje Borisa Pahora najviše pamti po susretima s bivšom premijerkom Jadrankom Kosor. Prvi puta susreli su se  u Trakošćanu 31. srpnja 2009. godine. Pahor je tad bio predsjednik slovenske vlade, pa je sa hrvatskom kolegicom otpočeo dijalog o arbitraži.

Tijekom godina bilo je tu zagrljaja, cvijeća, lijepih riječi i pokojeg srdačnog poljupca...

Premijerska druženja Jadranke Kosor i Boruta Pahora
Premijerska druženja Jadranke Kosor i Boruta Pahora | Foto: Zeljko Mrsic/PIXSELL
Bohinj: Susret hrvatske premijerke Kosor sa slovenskim premijerom Pahorom
Zagreb: Jadranka Kosor i Borut Pahor otvorili izložbu Fabijani?a i Kogoja
Zagreb: Jadranka Kosor i Borut Pahor otvorili izložbu Fabijani?a i Kogoja | Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Zagreb: Jadranka Kosor i Borut Pahor sastali se u hotelu Esplanade
Zagreb: Jadranka Kosor i Borut Pahor sastali se u hotelu Esplanade | Foto: Borna Filic/PIXSELL
Bruxelles: Borut Pahor ?estitao premijerki Kosor na potpisivanju ugovora s EU
Bruxelles: Borut Pahor ?estitao premijerki Kosor na potpisivanju ugovora s EU | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

