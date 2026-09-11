Neki će ravnatelji uvesti pregled torbi: 'Ne znamo kakvi nam učenici dolaze, puno je novih'

Prošao sam svašta, od ratnih događanja i svega. To su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali to ne očekujete u prostoru škole. Nakon ovoliko godina rada u ovoj školi osjećam frustraciju i nemoć jer ne mogu percipirati da nam postane normalno da je škola opasno mjesto, rekao je novinarima Mario Božurić, potreseni nastavnik zagrebačke Elektrotehničke škole, koji je s kolegom savladao 15-godišnjeg napadača u svojoj školi.

Zastrašujući napad učenika hladnim oružjem na vršnjaka i spremačicu, na početku dana, dok je u dvije škole u istoj zgradi ulazilo nekoliko stotina učenika i zaposlenici, ponovno je istaknuo pitanje sigurnosti u školama. O toj temi raspravlja se već godinama, no tragedija u Beogradu, a potom i strašni napad u OŠ Prečko bili su alarm da se mora nešto konkretno napraviti.

Poslije masakra u Beogradu 2023. godine, hrvatsko Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih izdalo je smjernice o povećanju sigurnosti, a poslije Prečkog, na početku 2025., objavilo Protokol o ulasku u školu. Njime se propisalo zaključavanje ulaza u škole, zabranu ulaska posjetitelja bez najave i postavljanje djelatnika za sigurnost na ulaze škola.

Smiju pregledavati učenicima torbe

U početku su taj posao odrađivali zaštitari iz privatnih zaštitarskih tvrtki, dok nije pokrenuto educiranje i zapošljavanje djelatnika za sigurnost, koji su morali proći obuku za rad u školskom okruženju. Do početka ove školske godine imaju ih praktički sve škole, no jučerašnji incident pokazao je kako ovaj sustav očito ima nedostataka. Naime, djelatnici imaju pravo pregledavati učenicima torbe, no to se ne radi, barem ne za sve, svaki dan.

Pritom, ova situacija je kompleksna, kažu nam naši sugovornici.

- Ono što se opet pokazalo u ovom tragičnom događaju je da su najveći rizik oni koji su u školi, a ne vanjski posjetitelji. I u ovom slučaju riječ je o učeniku škole, a to je jako teško kontrolirati - rekla nam je Suzana Hitrec, ravnateljica zagrebačke Upravne škole, koja se godinama bavi problemima sigurnosti škola.

Kako ističe, sigurnost sad jest povećana, no situacije su različite od škole do škole.

- U našoj školi zaposlena su dva djelatnika. Škola je 'pokrivena' cijeli dan. No pitanje je koliko se i što može učiniti, osobito u zgradama gdje je više škola. To je jako teško kontrolirati. Puno smo razmišljali kako povećati sigurnost i je li uopće moguće raditi pregled stvari kad dolazi 200-300 učenika na jedan ulaz. Takav bi ulaz trajao i više od sat vremena. Pitanje je i bi li se nešto riješilo detektorima metala, a značajno bi usporilo ulazak - kaže Hitrec.

Ključ je u prevenciji, no sad nije bilo vremena

Slično kaže i predsjednik Udruge hrvatskih srednjoškolskih ravnatelja, Antun Kovačević, ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijek. Ulazak u škole uz pregled zahtijevao bi mijenjanje rasporeda za cijelu školu, jer bi učenici morali dolaziti puno ranije na nastavu. Kovačević ističe još jedan problem specifičan za ovaj incident.

- U srednje škole su ove jeseni ušle stotine novih učenika koji nikad nisu bili u našim prostorima. Mi nemamo saznanja o tim učenicima, kako su se prije ponašali, imaju li poteškoća... Razrednici ne mogu odmah djelovati preventivno, kao kasnije, kad se uđe u školsku godinu. Ovako nešto se teško može predvidjeti - kaže Kovačević.

On ipak smatra kako je ključ u prevenciji, jačanju stručnih timova škola koje moraju ostati sigurna mjesta za sve. Jedna od ideja je i da se uspostavi određeni sustav matičnih knjiga s podacima učenika, kako bi škole mogle znati ako imaju određene poteškoće i probleme.

- Trebamo djelovati edukativno, ići prema tome da se više ulaže u prevenciju nasilja, jačanje stručnih službi. Ako bude nekih prijetnji i svađa među učenicima, da ta informacija odmah dođe do djelatnika, kako bi se moglo reagirati na vrijeme. Djeca moraju ići u školu, no trebamo raditi na podizanju svijesti da je škola mjesto sigurnog okruženja. Mi ćemo kao udruga surađivati s ministarstvom, ravnateljima, kako bismo mogli prevenirati ovakve događaje - istaknuo je Kovačević.

Suzana Hitrec, pak, najavljuje kako će u svojoj školi provesti nenajavljene preglede torbi svih učenika, za što škola ima ovlasti. Sličnim akcijama okrenut će se i drugi ravnatelji. No hoće li nadležno ministarstvo uvesti konkretnije mjere, tek treba vidjeti.

Momir Karin, ravnatelj uprave u MZOM-u, potvrdio je da škola ima dva djelatnika za sigurnost koji su u vrijeme incidenta bili na svojim radnim mjestima. Iako su ravnatelji, prema njegovim riječima, izrazili zadovoljstvo radom osiguranja, najavio je da će se sve detaljno preispitati.

​- Pa mi ne možemo reći da smo zadovoljni. Nakon što policija dovrši svoj dio posla, preispitat će se način postupanja zaštitara, njihova edukacija i ovlasti koje imaju. Teško je reći hoće li se uvoditi neke nove, dodatne mjere sigurnosti, ali sustav će se svakako poboljšavati - rekao je Karin.