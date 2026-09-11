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NAPAD NOŽEM U ZAGREBU

Profesor heroj: 'Napadač mi je rekao da je izbo učenika. Držao sam ga da ne pobjegne...'

Piše Helena Tkalčević,
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Profesor heroj: 'Napadač mi je rekao da je izbo učenika. Držao sam ga da ne pobjegne...'
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Foto: Marko Prpić/Željko Lukunić/Pixsell
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Profesor računalne grupe predmeta u Elektrotehničkoj školi Mario Božurić obuzdao je učenika koji je izbo drugog učenika i školsku spremačicu

Došao sam u školu nekih pet minuta prije nastave. U tom trenutku učenici su trčali van iz škole, vikali su da netko maše nožem, da je nekoga napao. Kad sam ušao u hodnik i ostavio torbu, u njemu više nije bilo nikoga od učenika, no vladala je opća panika, spremačica je vikala... Vidio sam da kolega drži nekoga na podu. Tamo je sjedila i spremačica te sam vidio da je ozlijeđena. Pitao sam ga zašto si to učinio, a on je rekao da je došao ozlijediti nekoga i sebe, kazao nam je profesor računalne grupe predmeta u Elektrotehničkoj školi Mario Božurić.

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Tada mu je napadač rekao da je već ozlijedio jednog učenika.

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Zagreb: Most o stanju na Baniji nakon potresa | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

- U tom trenutku bilo mi je najvažnije pronaći ozlijeđenog jer ga nisam tamo vidio. Dijete sam našao u WC-u. Vidio sam da je ozlijeđen u predjelu donjeg prsišta. Nastojao sam ga držati pri svijesti - opisao je mučne scene profesor. 

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- Tad još nije stigla policija, bio sam s njim u WC-u šest-sedam minuta, ubrzo došla Hitna i policija. Kolega je ostao vani s napadačem. Netko mi je donio kompresivni zavoj kako bi zaustavio krvarenje. Bilo je nesvakidašnje, nadam se da će sve završiti kako treba, bez posljedica - ispričao nam je profesor.

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Zagreb: Učenik je nožem ozlijedio učenika i djelatnicu škole | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Kazao je da su u školi zaposleni operativni djelatnici za sigurnost, no da oni nemaju ovlasti pretresati učenike.

Rekao je i da je prošao rat te da je svašta vidio i doživio, no da se ovako nešto ne može s tim usporediti. 

- Tamo se neke situacije očekuju, neke situacije koje su tamo 'normalne' ne smiju nikad postati normalne na ovakvim mjestima. Ovakav vid nasilja ne smije biti prostor škole, škola mora biti mjesto na kojem kad ste tamo ostavili dijete, idete na posao morate znati da je tamo vaše dijete sigurno - odlučan je Božurić.

Kako doznajemo, riječ je o učenicima iz dva različita razreda. 

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