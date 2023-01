Neki građani neće morati platiti participaciju kod doktora? 'Kaos zbog centa, kako da naplatim?'

Neki građani koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje još neko vrijeme neće plaćati participaciju kod liječnika obiteljske medicine zbog preračunavanja deset kuna u eure, javlja Jutarnji.

Naime, iako se fiksni tečaj konverzije zna već pola godine, a na stranicama HZZO stoji da je participacija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 1,32 eura, liječnicima su poslali blokove (račune za pacijente) na kojima je naznačeno da je participacija 1,33 eura.

- Nastao je kaos zbog jednog centa. No, mi ne znamo kako ćemo naplaćivati. Na blok papiru koji dajemo pacijentu piše cent više nego što je stvarna cijena HZZO-a - rekao je za Jutarnji Leonardo Bressan, obiteljski liječnik. On, kako tvrdi, ne planira do daljnjega naplaćivati participaciju građanima.

Tvrdi kako su iz HZZO-a rekli da kemijskom olovkom prekriže broj 1,33 i napišu 1,32.

- To je mimo svakog zakona i sigurno nitko od nas to neće raditi - rekao je Bressan i dodao kako naplaćivanje participacije uopće ni ne bi trebao biti njihov posao, a navodi i da je nelogično da obiteljski liječnici moraju sami brinuti o tome imaju li novac za razmjenu u eurima.

- Dakle, mi bi za treću stranu, HZZO, trebali o vlastitom trošku kupovati start pakete eura. Tu nema nikakve logike. I kada već moramo to raditi, oni su nam trebali dati takve start pakete - rekao je.

Iz HZZO-a su poručili da su nove uplatnice, s dvojno iskazanim cijenama, no s prvim iznosom u eurima pa u kunama, naručene od tiskare, ali da nema prepreka da se iskoriste i stare, uz uvjet da se sudjelovanje naplaćuje u definiranom iznosu od 1,32 eura.

Na pitanje zašto novi blokovi nisu stigli iz HZZO-a kažu da postoje tehničke poteškoće, no da će novi blokovi s iznosom od 1,32 eura biti isporučeni krajem idućeg tjedna.

- Slijedom rečenog, HZZO je uputio ugovorne partnere da na postojećoj uplatnici prekriže iznos od 1,33 eura i rukom upišu iznos od 1,32 eura - zaključuju iz HZZO-a.

