Roka, Mateja, Šimuna Petra, Jakova, Božu, Antu, Pavu i Gabrijela ne zanimaju mobiteli. Oni maze i paze svoje tovare, utrkuju se s njima i idu u šetnje. Neki ih požele za poklon, a magarci koštaju od 300 do 1000 eura
RAJ U SUKOŠANU PLUS+
NEKI NOVI KLINCI 'Svaki od nas dječaka svog magarca ima. Mobiteli nas ni ne zanimaju...'
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Davno su gotovo nestali iz dalmatinskih polja i maslinika, a do prije dva desetljeća u mjestu Sukošan živio je tek jedan magarac. Danas na obodu mjesta živi čak 41 magarac, a o njima se najčešće brinu - mladi. Vlasnici nam s ponosom kažu da njihovi uhati ljubimci ne rade ama baš ništa za razliku od svojih predaka.
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