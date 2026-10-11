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RAJ U SUKOŠANU PLUS+

NEKI NOVI KLINCI 'Svaki od nas dječaka svog magarca ima. Mobiteli nas ni ne zanimaju...'

Piše Petra Mustać,
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NEKI NOVI KLINCI 'Svaki od nas dječaka svog magarca ima. Mobiteli nas ni ne zanimaju...'
Foto: Hrvoje Jelavić/PIXSELL
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Roka, Mateja, Šimuna Petra, Jakova, Božu, Antu, Pavu i Gabrijela ne zanimaju mobiteli. Oni maze i paze svoje tovare, utrkuju se s njima i idu u šetnje. Neki ih požele za poklon, a magarci koštaju od 300 do 1000 eura

Davno su gotovo nestali iz dalmatinskih polja i maslinika, a do prije dva desetljeća u mjestu Sukošan živio je tek jedan magarac. Danas na obodu mjesta živi čak 41 magarac, a o njima se najčešće brinu - mladi. Vlasnici nam s ponosom kažu da njihovi uhati ljubimci ne rade ama baš ništa za razliku od svojih predaka.

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Komentari 12
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