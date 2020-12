Za blagdane ove godine se nećemo vraćati u Hrvatsku, priča nam Ivana koja zajedno sa suprugom živi u Eastbourneu u Velikoj Britaniji.

- Prema trenutnim pravilima, po dolasku u Hrvatsku i po povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo morali bismo u karantenu na dva tjedna, a postoji i mogućnost pooštravanja mjera za inozemna putovanja. Nismo spremni riskirati. To bi bilo mučenje, a ne blagdani - ispričala nam je. Kaže kako se, zajedno s obitelji, prilagodila situaciji pa će iskoristiti sve oblike komunikacije da Božić provedu zajedno barem virtualno.

- Ipak, svakako će mi nedostajati mamina sarma i tatino pečenje - odgovara Ivana.

I dok je dio Engleske u subotu ušao u 4. razinu mjera protiv korona virusa, Eastbourne je i dalje u drugoj.

- To znači da smo područje visokog rizika. Zabranjena su grupna okupljanja u kućanstvima, do šestero ljudi se može okupiti na otvorenom. Trgovine, teretane i uslužne djelatnosti su otvorene, kao i pubovi i barovi. Oni rade do 23 sata i alkohol se smije služiti samo uz obrok - objašnjava nam Ivana.

Pojašnjava da trenutne mjere na utječu previše na njen svakodnevni život, a i nada se da će se mjere zabrane ublažiti između 23. i 27. prosinca, barem za njihovo područje. Tako će ipak blagdane uspjeti provesti barem s prijateljima obzirom da će se tada smjeti okupiti ljudi iz tri kućanstva.

'Epidemiološka situacija je loša pa smo odustali od povratka'

Kući u Hrvatsku za blagdane neće ni Silvija koja zajedno sa svojim suprugom živi u Brnu u Češkoj.

- Komplikacije s prelaskom kroz više država, testiranje, promjena mjera... Sve to otežava ikakvo planiranje. U Hrvatskoj je loša epidemiološka situacija, najavljene su i propusnice pa smo odustali od te ideje - ispričala nam je. Ipak, ističe kako njezina obitelj razumiju situaciju i smatraju kako je bolje da se sad drže mjera.

- Srećom, vidjeli smo ih nedavno, pa ćemo pričekati s time nakon praznika, kad vidimo kakva će biti situacija - poručila je i dodala kako će joj ovih blagdana nedostajati tradicionalna večera s obitelji.

- Osmijeh i sreća kada vide poklone iznenađenja i druženje - kaže.

U Češkoj je ponovno na snazi izvanredno stanje. Silvija nam objašnjava da je u petak Češka ponovno prešla u četvrti (od pet) stupanj zbog pogoršanja situacije.

- U 4. stupnju se ponovno uvodi policijski sat od 23 do 5 ujutro, čime se ograničava slobodno kretanje ljudi. Zajedno se može okupiti maksimalno šestero ljudi, to vrijedi i za unutarnje i za vanjske prostore. Alkohol je zabranjeno konzumirati u javnosti, a zatvoreni su restorani, kafići, teretane, muzeji, bazeni, knjižnice i slično - objašnjava Silvija.

Ovog puta je 4. stupanj nešto drugačiji nego kada je uveden zadnji put, pa su sada sve trgovine otvorene, bez obzira na to što prodaju, dok su zadnji put bile otvorene samo one koje prodaju hranu i higijenske potrepštine.

Policijski sat u Češkoj će vrijediti i za proslavu Nove godine, a iznimka je jedino polnoćka na Božić.

- Moj posao je srećom takav da mogu raditi od bilo gdje, a povremeno i odem do ureda gdje moramo nositi maske - kaže Silvija i navodi što joj je od mjera najteže palo.

- Zatvaranje apsolutno svega, zajedno s prvim restriktivnijim policijskom satom koji je trajao od 21 do 5 ujutro, u kombinaciji s lošim vremenom, ranim padanjem mraka je imalo dosta negativan utjecaj na mene. Izgubio se osjećaj slobodnog vremena i vikenda, odvajanja privatnog od poslovnog. Dani se svode većinom na rad - sjedim za računalom od jutra do mraka. Policijski sat možda nije imao najveći utjecaj, ali je definitivno najbesmislenija mjera koja je ograničila i malo slobode što je ostalo, a ne mislim da je ičemu pridonijela - rekla nam je Silvija.

'Zna biti depresivno i usamljeno'

Ni Bernard koji živi u Beču neće za blagdane biti sa svojom obitelji u Hrvatskoj.

- Od početka sam im rekao da nisam siguran da ćemo dolaziti ove godine. Budemo se vidjeli za Uskrs, barem se nadam - ispričao nam je. Ipak, kaže kako će mu rodbina najviše nedostajati.

- To je jedna od rijetkih prilika da ih sve posjetim. Obično dođem preko vikenda samo i ne uspijem nikoga vidjeti osim roditelja i par prijatelja - kaže.

Austrijski kancelar Sebastian Kurz najavio je u petak poslijepodne da će Austrija od 26. prosinca ući u treći lockdown.

Sve do 24. siječnja vrijedit će ograničenja policijskog sata cijeli dan, za razliku od dosadašnjih mjera, kada je policijski sat bio na snazi od 20 sati navečer do 6 ujutro.

Bernard ističe kako mu je najteže palo zatvaranje kafića i to što se ne može družiti s drugima.

- Zna biti malo depresivno i usamljeno. Skype nekada spasi dan, ali i on mi je dosadio - rekao nam je.

'Ovdje se život zatvara u 22 sata'

Depresivno i dosadno, tako i Ivica opisuje svakodnevicu u Stockholmu u Švedskoj nakon što su uvedene nove mjere zbog kojih se, kako kaže, "život zatvara" u 22 sata.

- Ulice su puste, nema čak ni turista - kaže Ivica te dodaje kako, kao i u Hrvatskoj, i u Švedskoj propada privatni sektor.

- Gotovo je nemoguće putovati, letova gotovo i da nema. Putovati se može s negativnim testom ne starijim od 48 sati - objašnjava Ivica koji također ove godine neće putovati u Hrvatsku za vrijeme blagdana. Kaže kako je zbog toga dosta tužan.

- Za razliku od prošlih godina, ove neće biti ništa od Adventa - kaže Ivica. Uz Advent i obiteljsko druženje, najviše će mu nedostajati prijatelji koje vidi samo kad se vrati u Hrvatsku, ali i obiteljske tradicije.

'Za mene nema novčane naknade ako odem u samoizolaciju'

Iako je imao u planu povratak u Hrvatsku, Kristijanu je taj plan ipak propao.

- Odustao sam jer mi je obavezna samoizolacija od 10 dana pri povratku u Berlin, a nemam zakonsko pravo na novčanu naknadu provedenu u tom periodu - objašnjava nam svoje razloge.

Iako je prošlog tjedna i u Njemačkoj proglašen lockdown, Kristijan kaže da ne vidi preveliku razliku.

- U prometu je gužva svaki dan, trgovine rade, restorani rade, ali za van, ljudi se šetaju vani u parkovima. Vani nitko ne nosi masku, osim na stanicama za javni prijevoz - objašnjava.

Njemu najteže pada upravo mjera obaveznog nošenja maski.

- Redovno barem dva puta tjedno ostavim masku doma, a bez nje ne mogu ništa, pa ju onda moram kupiti - kaže i dodaje kako mu ne pada lako ni to što kafići nisu otvoreni.

Ipak, u Hrvatsku se svojim obiteljima vratilo dvoje naših sugovornika.

'Negativan test nam ne vrijedi za povratak u Švicarsku'

- Upravo se vratili - rekla nam je Petra koja sa suprugom živi u Švicarskoj. Par dana ranije se testirala jer joj negativan test, ne stariji od 48 sati treba da pređe hrvatsku granicu.

- Možda baš i nije pametno putovati u ovakvoj situaciji, ali stvarno mi puno znači vidjeti svoju obitelj, koju uglavnom i vidim samo za praznike obzirom da smo daleko jedni od drugih. Uz maksimalni trud, poštivajući sve mjere, nadam se da ćemo ove blagdane provesti u zdravlju i veselju - kaže Petra.

No, za povratak u Švicarsku, ukoliko se stanje u Hrvatskoj ne promijeni, negativan test na korona virus ne znači ništa.

- Ovdje negativan test, za sad, ne vrijedi. Ako Švicarska u međuvremenu ne makne Hrvatsku s crvene liste, morat ćemo 10 dana u samoizolaciju kad se vratimo - kaže Petra.

Petra nam je objasnila koje mjere su najviše utjecale na njezin svakodnevni život.

- Sve radi do 19 sati, pa čak i trgovine, što puno utječe na život mene i supruga. Prije smo uvijek odlazili u trgovine oko 20 sati, kad bi on završio s poslom. Utječe i zabrana rada nedjeljom Inače nisam neki pobornik kupovine nedjeljom, ali zna se dogoditi da ti nešto zatreba, a ne možeš otići ni na benzinsku po to. Ovdje i inače ne rade trgovine nedjeljom, ali zato benzinske imaju sve što ti je potrebno - od voća, povrća, kruha, mesnih proizvoda, salate, pa čak i sve što ti treba za osobnu higijenu. To je za mene svakako najveći minus ovih mjera - ispričala nam je.

'Htio sam provesti blagdane s obitelji'

U Hrvatsku se iz Reykjavika na Islandu uspio vratiti i Bruno, i to već početkom mjeseca.

- Mislim da se mjere tamo nisu promijenile puno. Ne može se ići u kafiće, ali su restorani radili. Unutra je smjelo biti najviše 10 do 15 ljudi. Zatvorili su sve javne ustanove, pa ako ti nešto treba recimo u banci, moraš ih nazvati i dogovoriti se za termin - objašnjava Bruno i ističe da, kada usporedi, ljudi na Islandu su puno ozbiljnije shvatili mjere nego Hrvati.

- Nema toliko druženja i ljudi se drže svojih bližnjih - poručio je.

Obzirom da radi kao ugostitelj, upravo mjere zatvaranja kafića i ograničenja ljudi u restoranima su mu pale najteže.

- Puno ugostiteljskih objekata se odlučilo zatvoriti, ali srećom, tamo gdje ja radim smo ostali otvoreni i, koliko-toliko, radili normalno - kaže.

U Hrvatsku se vratio jer je htio provesti blagdane u krugu obitelji.

- Mislim da je procedura za povratak na Island ista kao i ona za dolazak u Hrvatsku, negativan test na Covid-19 koji nije stariji od 48 sati. Ako se ne testiram, moram biti 10 dana izoliran - objašnjava i dodaje kako mu dolazak k obitelji nije bio previše kompliciran.

'Već sam tri puta promijenila kartu za let u Hrvatsku'

Monika koja živi u Rotterdamu u Nizozemskoj još se nije vratila u Hrvatsku, ali svakako to planira. Ističe kako je sve jako neizvjesno zbog mjera i sve gore situacije s korona virusom pa je tako već treći put promijenila kartu za let avionom.

- Jako mi fali moja obitelj i najbliži prijatelji. Oni mi vraćaju energiju i donose mi veliku sreću. Bez njih sve ostalo nije bitno - ispričala nam je.

U Nizozemskoj su kafići i restorani zatvoreni otprilike dva mjeseca, a prije par dana je počeo i potpuni lockdown.

- Radim od doma od rujna, većina ljudi ovdje tako radi - ispričala nam je.

Na pitanje koje su mjere najviše utjecale na nju, Monika kaže - sve.

- Nedostaje mi otići u bar vikendom, ponekad otići u kino ili na finu večeru u restoran. Ali kada bih se morala odlučiti, ona koja je najviše utjecala je rad od doma. Jako mi fali biti s ljudima u uredu i raditi posao zajedno, a ne konstantno gledati u svoj monitor i pričati sa svima preko Teamsa, Skypea ili Zooma - objasnila je.

Da bi se vratila u Hrvatsku mora imati negativan test koji će napraviti u Nizozemskoj ili biti u samoizolaciji u Hrvatskoj dok se ne testira ovdje i ne dobije negativan test.

A za povratak?

- Kad se vraćaš u Nizozemsku moraš ostati u karanteni 10 dana - objašnjava.