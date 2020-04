Neki testiraju termalne kamere a mnogi ne znaju smiju li raditi

Tko se sutra zaleti u neki trgovački centar po špeceraj, vjerojatno će zateći otvorenu i optiku, koju trgovinu sportskom opremom, dućan za dječju opremu, kiosk...

Prema Odluci Civilnog stožera od ponedjeljka smiju raditi sve trgovine, osim u trgovačkim centrima, u kojima su i do sada smjeli raditi samo hipermarketi s hranom. Ali razgovarajući s dobro upućenim sugovornicima iz trgovačke branše, doznali smo da će neki ipak raditi jer postoje tumačenja da neke trgovine ipak smiju biti otvorene. Tako smo doznali da, prema sadašnjim ograničenjima, smiju raditi, primjerice, dućani sa sportskom opremom ako uz tu opremu dodatno prodaju i dodatke prehrani za sportaše.

Tko ima jednu takvu policu, ima i dozvolu za rad, a onda usput mogu prodavati i lopte, tenisice, trenirke..., sve što su i inače primarno prodavali. Dodatno, i do sada su dućani specijalizirani za djecu smjeli raditi ako uz, primjerice igračke i odjeću, imaju i dječju opremu, jer su zabrane rada izuzele trgovine s dječjom opremom.

Nijanse u tome što smije raditi, a što ne smije mogle bi zbuniti kupce, same trgovce, a možda i inspekciju. Neki iz straha zbog različita tumačenja, doznajemo, neće ipak raditi do daljnjeg, dok drugi hoće jer ionako zbrajaju enormne gubitke.

Ali sutra sigurno smiju raditi trgovine s prehranom uz uvjet da između smjena imaju pauzu za dezinficiranje prostora.

Spar i Interspar od ponedjeljka otvaraju trgovine od 7.30 do 21 sati. Pauza za dezinficiranje je od 14 do 15 sati. Radit će i subotom, a prema odluci Civilnog stožera, neće raditi nedjeljom i blagdanima. Iz Spara navode kako od ponedjeljka do 21 sat rade i u trgovačkim centrima Arena Centar, City Center One, Emmezeta, Garden Mall, Supernova, Tower centar i Marti centar u Rijeci, Zadar City Galleria i Mall of Split.

Konzum je izvijestio kako svoje trgovine otvaraju u 7 sati, pauzu za dezinfekciju imat će između 13.30 i 14.30. Isto radno vrijeme vrijedi i za njihovu uslugu POKUPI. Riječ je o usluzi kojom kupci naručuju stvari online, a kasnije ih sami pokupe.

Da postoje iznimke za trgovačke centre potvrđuje i objava Arena Centra u Zagrebu koji su popisali trgovine koje s izuzetkom smiju raditi. Uz Interspar kao prehrambenu trgovinu, radit će i trgovine bio&bio, dm, Exclusive Change, Farmacia, Fina, Gligora, javni bilježnik, Müller, PBZ, Polleo Sport, Zoo City. Navedene trgovine radit će do 17 sati. S obzirom na popis trgovina koje će raditi u Arena Centru, potvrđuje se ono što smo doznali od sugovornika da je mnogo iznimki od općenite zabrane rada trgovačkih centara te da će mnogi trgovci jedva dočekati da otvore.

Pevex testira termalne kamere

S oduševljenjem su i u Pevexu dočekali odluku o početku rada te će svih njihovih 25 trgovina koje će raditi od 7 do 21, a od 13.30 do 14.30 pauzirat će i dezinficirati trgovine.

- Pauza među smjenama je odlično rješenje radi povećanja čistoće prostora i smanjenja rizika prijenosa bolesti. Sigurnost je u Pevexu i do sad bila daleko iznad propisanih mjera. Imamo beskontaktne doteme u kojima kupci dezinficiraju ruke na ulazu te dobiju po par jednokratnih rukavica. Također, naši zaposlenici koriste i obavezne FFP2 maske i vizire, a dostavljači imaju i zaštitna odijela – govori nam to predsjednik uprave Pevexa, Jurica Lovrinčević.

Zapravo, zaštitna oprema kao što su maske, viziri te zidovi od pleksiglasa na blagajnama, postala su standardna oprema u mnogim trgovinama prehrane.

Ali Pevex je otišao i korak dalje te su u procesu testiranja termalnih kamera s kojima bi na ulazima u trgovinu mjerili kupcima temperaturu. Ako netko ima povišenu temperaturu, sugerirali bi mu da ne ulazi.Sve trgovine Bauhausa također rade od ponedjeljka radi od 8 do 20 sati, a pauzu za dezinfekciju imat će od 14 do 15 sati. Zbog sigurnosti kupaca, na svojim stranicama vode kako ipak neke usluge i dio asortimana neće biti dostupno i to - svijet kupaonice, krojenje drva, profi depot, izrada ključeva te miješanje boja.

Bauhaus je također uveo uslugu naručivanja online i preuzimanja stvari u trgovini, a to su uveli i u Pevexu.

Zanimljivo je kako je korona donijela strahovitu digitalizaciju. Pevex do prije krize skoro nije imao prometa u online prometu, svega nekoliko desetaka tisuća kuna na dan, a sada im je promet milijun kuna dnevno. Mnoge svoje ljude usmjerili su samo na izradu online stranice i popunjavanja kataloga proizvoda, a sila za očuvanjem radnih mjesta navela ih je da također uvedu novinu Click&Collect u kojoj kupac naruči proizvod online, a dan poslije ga spakiranog pokupi u skladištu prodajnog centra. Robu će mu isporučiti i ako je naruči nedjeljom, poručuju iz Pevexa.

Čupić: Mnogo je nejasnoća oko toga tko smije raditi

Predsjednik Udruge Developera pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca, Denis Čupić, kaže da je mnogo nejasnoća oko toga tko ipak smije u ponedjeljak raditi, a tko ne pa tako je nejasno smiju li raditi outlet centri koji mogu imati minimalna tehnička rješenja.

Osobno se, kao čelnik Westgate centra, protivi zabrani rada nedjeljom koja je već dobila političku konotaciju.

- Nedjelja je u odnosu na subotu samo nekoliko postotaka slabija u prometu od subote. Ako se zabranjuje rad nedjeljom, bit će jači pritisak na subotu, doći će možda 30 posto više ljudi nego inače. Ne razumijem što dobivaju tim jednim danom, možda da korona odmori- bio je oštar Čupić smatrajući ovakvu odluku o zabrani rada nedjeljom nelogičnom.

Štoviše, misli da će zbog jačeg pritiska na trgovine subotom, biti više rizika za zarazu nego da se taj daj pritisak raspodijeli na dva dana. Ipak, ističe da i unutar svoje interesne grupacije ne dijele isto mišljenje oko rada nedjeljom te dodaje da je to tema koja se treba raspraviti u normalnoj i zakonskoj proceduri u normalnim, ne ovako kriznim vremenima korona krize.

A zbog nerada, trgovina je dnevno gubila između 100 i 120 milijuna kuna dnevno. Također, zbog zabrana nije radilo između 70.000 i 90.000 ljudi ili su radili smanjenim kapacitetom na način da su odrađivali manje zahtjevne poslove bez socijalnih kontakata kao što su preslagivanja skladišta i čišćenja.

Inače, Čupić kaže da je njihova grupacija izračunala kako manji trgovci, koji imaju do desetak trgovina te oko 150 radnika, mogu izdržati između 15 i 18 dana bez prometa, a ako koriste Vladine mjere pomoći, mogu pregrmjeti između 30 i 35 dana bez prometa. Veliki međunarodnih lanci mogu izdržati dva do šest mjeseci bez globalnih prometa.

Mjere zaštite u trgovinama

Inače, prema propisanim mjerama od ponedjeljka svi koji ulaze u trgovine moraju prvi dezinficirati ruke. Na 100 od 100 kvadrata smije biti najviše 15 kupaca. Mora se brojati koliko je kupaca u dućanu, a jedan od načina je i da se postavi točan broj košarica i kolica na ulazu, koliko kupaca smije biti u trgovini. U uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo stoji i da zaposlenici trgovina moraju imati zaštitne maske preko nosa i usta, moraju stalno imati na dohvat ruke dezinficijense za ruke.

Ako je moguće, razmak između njih i kupaca mora biti najmanje dva metra, a to se pogotovo odnosi na blagajnike.

HZJZ preporučuje da se na blagajne stavi i zaštitna pregrada, kao i na mjesta posluživanja kupaca.

Potrošačima također savjetuju da robu plaćaju beskontaktnim putom, a mnoge su trgovine u suradnji s bankama omogućile da se beskontaktno može platiti iznos do 250 kuna. U detaljnim uputama stoji i to da se trgovine moraju kontinuirano brisati sredstvom za dezinficiranje na bazi alkohola kao i površine koje kupci često dodiruju rukama kao što su rukohvati i rubovi vrata na hladnjacima.

Sami zaposlenici trgovina moraju svako jutro mjeriti temperaturu, a ako je ona viša od 37.2 stupnjeva, ne smije raditi.

Zbog nejasnoća koji obrtnici od ponedjeljka mogu raditi, Hrvatska obrtnička komora to je upitala Civilni stožer. Odgovorili su kako cvjećari mogu raditi, kao i dostava buketa, aranžmana i vijenaca. Ručne autopraonice smiju raditi, ali auto smiju prati samo izvana, iznutra ne. Mogu raditi, fotografski obrti, obrti za popravak satova i zlatarski obrti.

Veletržnice koje prodaju voće, povrće i cvijeće odsada mogu raditi od 5 do 8 sati. Tržnice počinju raditi normalno s odlukom a sva trgovina, ako je njen rad dulji od deset sati, mora imati organizirano radno vrijeme u dvije smjene radi dezinfekcije prostora između smjena.

