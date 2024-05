Neki tvrde da se to ne može, ja im...! Skočak: S 0€ i bez ijednog štanda skupila sam potpise...

Nina Skočak najveću popularnost uživa na TikToku gdje je prati više od 200.000 ljudi, studirala je paralelno novinarstvo i politologiju na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a nakon završenog studija preselila je u Bruxelles gdje radi za europske institucije. Tako se i ona ove godine odlučila uključiti u trku za europsku fotelju. Pokrenula je svoju nezavisnu Gen Z listu na kojoj se nalaze isključivo mladi ljudi od 19 do 30 godina, a njena lista skupila je čak 8500 potpisa potpore.

Za razliku od velikih stranka njihova kampanja prikupljanja potpisa ništa nije koštala.

- Kako smo s 0€ i bez ijednog štanda prikupili 8500 potpisa za kandidaturu? Tek kada je krenuo proces prikupljanja potpisa ja sam shvatila koliko će to biti izazovno te sam uvidjela zašto stranke ulažu toliko u terensku infrastrukturu... Do tada mi to nikako nije bilo jasno. Mi kao nezavisna hashtag#GenZ lista imamo sve suprotno od stranaka. Nemamo nikakvu infrastrukturu, nemamo baze birača, nemamo financije... Jedino što imamo je reach na društvenim mrežama i mladost, logično. Nama je u zadnji čas sinula ideja da bi mogli imati svoje baze za prikupljanje potpisa u kafićima! Imali smo dva kafića u Zagrebu, Filteraj i Tres Chic te Klub Mladih u Rijeci, a to su 3 mjesta koja se tematski super nadovezuju na naš program i misiju. Kafiće svi obožavaju, nisu formalni kao štandovi, rade cijeli dan, a i možemo popiti piće s ljudima u normalnoj atmosferi. Na kraju se to ispostavilo kao jackpot jer vjerovali ili ne, ljudi su masovno dolazili.... a najbolje od svega je što smo i mi mogli sjesti i popričati s ekipom. Ne samo to nego je postao i mali trend na Instagramu javno objaviti potpisivanje za našu listu. Pa jeste li ovo ikada vidjeli u politici - poručila je Nina Skočak na LinkedInu.