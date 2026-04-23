Neki u Kongresu razmatraju i pomilovanje za Maxwell, ako otkrije informacije o Epsteinu

Pojedini članovi Odbora za nadzor Zastupničkog doma SAD-a otvoreni su za mogućnost predsjedničkog pomilovanja Ghislaine Maxwell ako bi to omogućilo da podijeli informacije o Jeffreyju Epsteinu, rekao je predsjednik odbora James Comer u srijedu za Politico.

Maxwell je u veljači odbila svjedočiti pred Odborom za nadzor američkog Kongresa i odgovarati na pitanja, pozivajući se na peti amandman američkog Ustava.

Maxwell je bila suradnica Epsteina, osramoćenog financijera i osuđenog seksualnog prijestupnika. Njegova smrt u pritvoru 2019. godine proglašena je samoubojstvom. Maxwell je proglašena krivom 2021. radi pomaganja Epsteinu u seksualnom zlostavljanju tinejdžerica i trenutačno služi 20-godišnju zatvorsku kaznu.

Republikanac Comer rekao je da su članovi odbora podijeljeni glede toga treba li 64-godišnja Maxwell dobiti pomilovanje, koje može dati samo predsjednik Donald Trump. Comer je rekao da se on osobno i dalje protivi toj ideji.

Trump je u listopadu ostavio otvorena vrata mogućnosti njezina pomilovanja, rekavši da će razgovarati s američkim Ministarstvom pravosuđa.

Demokrat Robert Garcia reagirao je u srijedu u objavi na X-u. "Apsolutno NE. @OversightDems (Demokrati u Nadzornom odboru) ujedinjeni su u protivljenju pomilovanju Ghislaine Maxwell. Nečuveno je da bi bilo koji republikanac u našem odboru to razmatrao", napisao je Garcia.