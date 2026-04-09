Melania: Dosta je laži! Epstein mi nije prijatelj niti me upoznao s Donaldom. Nisam ništa znala

Melania Trump, prva dama SAD, prvi put se javno oglasila o svojoj vezi s pokojnim milijarderom i osramoćenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. U iznenadnom obraćanju iz Velikog foajea Bijele kuće, Melania je jasno poručila da 'laži koje ju povezuju s Epsteinom moraju prestati'. - Priče koje me povezuju s njim potpuno su neistinite, a optužbe da sam na bilo koji način sudjelovala u njegovim radnjama su klevete - rekla je prva dama, naglašavajući da te lažne tvrdnje 'klevetaju njen ugled i moraju završiti danas'.

Melania Trump tvrdi da nikada nije bila u vezi s Epsteinom | Video: 24sata/Reuters

- Laži koje me povezuju sa sramotnim Jeffreyjem Epsteinom moraju danas prestati. Nisam Epsteinu žrtva - istaknula je prva dama, prenosi Sky News.

Melania je objasnila da nikada nije bila prijateljica s Epsteinom te da je svog supruga Donalda Trumpa upoznala slučajno 1998. godine na zabavi u New Yorku, a prvi susret s Epsteinom imala je tek 2000. godine na zajedničkom događaju. - Nikada prije nisam upoznala i nisam znala ništa o njegovim kriminalnim aktivnostima - dodala je.

Prva dama je odbacila tvrdnje da je bila žrtva Epsteina ili da je sudjelovala u njegovim zločinima: 'Nikada nisam imala saznanja o njegovim zlostavljanjima, nikada nisam bila uključena, nisam sudjelovala, nisam bila na njegovom avionu niti posjetila njegov privatni otok. Nikada nisam pravno optužena niti osuđena za bilo što povezano s njegovim zločinima.'

Melania je upozorila i na lažne fotografije i izjave koje kruže društvenim mrežama: 'Ove slike i priče su potpuno lažne. Nisam svjedok niti imenovani svjedok u vezi s bilo kojim Epsteinovim zločinom. Moje ime se nikada nije pojavilo u sudskim dokumentima, iskazima, izjavama žrtava ili FBI-jevim intervjuima vezanim uz slučaj Epstein.'

Prva dama je pozvala Kongres na javno saslušanje za preživjele žrtve Epsteina, kako bi mogle ispričati svoje priče i ući u službeni zapis. - Svaka žena treba imati priliku ispričati svoju priču javno, ako to želi. Tek tada ćemo imati istinu - zaključila je.

Njezina izjava dolazi u trenutku kada je administracija Donalda Trumpa pokušavala staviti kontroverzu oko Epsteina iza sebe, no Melanijino obraćanje moglo bi ponovno vratiti temu u politički fokus.

Dopisnik Sky Newsa Mark Stone ocijenio je obraćanje kao 'apsolutno izuzetno' te napomenuo da nije poznato da je ikada neka prva dama dala ovakvu javnu izjavu o osjetljivoj temi.

- Obraćanje je održala uživo iz Velikog foajea Bijele kuće. Znali smo da će dati izjavu, ali nismo imali predstavu o čemu će govoriti, a govorila je o temi koja je već dugo prisutna, ali neizrečena - dodao je Stone.