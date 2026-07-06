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KOMENTIRA: TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+

Nekog eliminira čip lopte, a nekog spasi poziv iz Bijele kuće

Piše Tomislav Klauški,
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Nekog eliminira čip lopte, a nekog spasi poziv iz Bijele kuće
Foto: LEAH MILLIS/REUTERS
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Što će se događati na idućim utakmicama, ali i natjecanjima? Hoće li njima upravljati politički moćnici, diktatori, političari? Odnosno, hoće li to činiti ovako javno, otvoreno, bez ustezanja i srama?

Donald Trump pomislio je da može svjetskoj nogometnoj organizaciji napraviti ono što je napravio Sjedinjenim Američkim Državama i ostatku svijeta - pokoriti ih svojoj samovolji, srušiti sva pravila i promovirati svoj interes - i izgleda da je u tome uspio. FIFA je odgodila primjenu suspenzije najboljeg američkog igrača prije eliminacijske utakmice s Belgijom, kao što je prije prvenstva poništila Ronaldovu suspenziju zbog crvenog kartona, izazvala ogorčenje reprezentacija, navijača, svjetske javnosti, čak i UEFA-e, a Gianni Infantino dobio je javnu zahvalu dobitnika FIFA nagrade za mir koji je započeo nekoliko ratova.

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