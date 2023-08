Neli je preživjela udar groma kraj Duge Rese: 'To je čudo. Bilo je kao u filmu, brzo se dogodilo'

Dobro sam. Sretna sam. To je čudo. Osjećam bolove u prsima, gdje se nalazi velika opeklina zbog udara groma, sve je u redu. U šoku sam. Još ne mogu vjerovati da mi se to dogodilo i da sam to preživjela. Ako sve prođe u redu, 29. kolovoza moj je drugi rođendan, kazala nam je Neli Thull (46) iz Njemačke.