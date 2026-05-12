Nema baš logike da u sukobu dviju strana odlučuje jedna od njih

Mala Hrvatska bit će zaslužna što će se konačno riješiti jedan od gorućih problema u državama članicama EU u kojima postoji sukob nadležnosti domaćeg tužiteljstva i Europskog javnog tužitelja (EPPO). Hrvatski Ustavni sud, na zahtjev oporbenih saborskih zastupnika predvođenih Možemo!, uputio je Sudu EU zahtjev s četiri pitanja koja će biti ključna za sukob nadležnosti i u Hrvatskoj te u još 14 zemalja.