'Nema brige za većinu, Barišić je dao mandat na raspolaganje'

Zamjena će biti netko od preostalih kandidata na 6. izbornoj jedinici, a o tome će odluku donijeti Predsjedništvo stranke. Vlada time i dalje ima punu potporu u Saboru, objasnio je Bačić

<p>U 'aferi Janaf' osumnjičena su i dva saborska zastupnika, a među njima je i član HDZ-a i tanke saborske većine <strong>Dražen Barišić</strong>.</p><p>Predsjednik kluba HDZ-ovih zastupnika <strong>Branko Bačić</strong> ipak nije zabrinut za većinu:</p><p>- Ovakvi trenutci u Saboru su neugodni i za nas političare, i za stranke, kao i za društvo u cjelini. Stoga moramo učiniti sve kako bismo utvrdili nultu stopu tolerancije na korupciju i kriminal unutar politike. Sukladno najavi koju je dao gospodin Dražen Barišić da vladajuća većina unutar procesu koji se vodi je neupitna, on je u posljepodnevnim satima svoj mandat stavio na mirovanje. Nakon toga vladajuća tijela stranke će uputiti zamjenika gospodina Barišića - rekao je Bačić za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/" target="_blank"> RTL-ov Dnevnik</a>.</p><p>Ipak, zamjena još nije poznata:</p><p>- Bit će netko od preostalih kandidata na 6. izbornoj jedinici, a o tome će odluku donijeti Predsjedništvo stranke. Vlada time i dalje ima punu potporu u Saboru i nastavit će se boriti protiv korupcije. Sutra je glasovanje u Saboru gdje ćemo glasati o potvrdi odobrenja za skidanje imuniteta trojici zastupnika. Već idućeg petka s radom započinje novi zastupnik. </p><p>Bačić je prokomentirao i gradonačelnika Požege, HDZ-ovca <strong>Darka Puljašića</strong>:</p><p>- Znali smo da je otvorena istraga protiv Puljašića, međutim nije bila podignuta optužnica, a njegova matična organizacija ga je predložila za kandidata, a vodit ću se načelom presumpcije nevinosti. Mi smo usuglasili njegovu kandidaturu na razini Predsjedništva, a potvrda optužnice stigla je nakon izbora.</p><p>Na pitanje je li ga šokirali to što su u istrazi i članovi drugih stranaka, Bačić za<a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/" target="_blank"> RTL</a> negira:</p><p>- Kazneno djelo nema stranačku boju, ona se isključivo veže uz pojedinca. Time ne optužujem nikog od kolega u Saboru, ali kazneno djelo ima ime i prezime i treba ga vezati uz to. Odbijam da itko takav ima veze s Hrvatskom demokratskom zajednicom. </p><p> </p>