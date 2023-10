'Nema dvije Hrvatske, jedna je. Razbojnička i klijentelistička. Srbija? Morat će ono objasniti'

Kad bih morao birati između vojnih aviona za 1,5 milijardi eura i protuzračnu obranu, izabrao bih ovo drugo. Ali tu smo, gdje smo. Nisam se protivio toj odluci, rekao je Zoran Milanović o kupnji francuskih višenamjenskih borbenih aviona.

'Nisam se protivio tome'

Milanović je bio na 80. obljetnici Šemovečke bitke, oslobođenja Ludbrega i osnivanje brigade 'Braća Radić'. Kaže da nije bilo njega, ne bi Hrvatska imala ni američke oklopnjake Bradleye.

- Mjesec i pol sam ga molio i kumio, generali su išli kod njega. Izveo je cijelu grotesknu predstavu - rekao je Milanović, koji se osvrnuo i na Plenkovićevu izjavu o dvije Hrvatske.

- Vidim jednu Hrvatsku koja ide naprijed, ali rastu joj uši i rep, ne razvijamo se kako treba. Nema dvije Hrvatske. Postoji jedna koja se nekako batrga, jedna razbojnička klijentelistička Hrvatska i to ljudi vide i osjećaju.

'Ljudi fermentiraju u grčkim zatvorima'

Pričao je i o uhićenim Bad Blue Boysima.

- Ti ljudi se fermentiraju po grčkim zatvorima, tamo je stotinu zarobljenika - rekao je.

Komentirao je posjet predsjednika Albanije Hrvatskoj, Edija Rame.

- On je sigurno rekao nešto suvislo, Plenković nije. Srbija će morati objasniti ono na Kosovu. To nije bio upad razdraganih momaka, to je naoružano i istrenirano - rekao je.