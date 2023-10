Plenković: 'Napadat ću sve one koji kažu da bi svi mogli ovo što smo mi napravili. To je uvreda'

Premijer Andrej Plenković na konferenciji u HDZ-u je rekao kako je cilj najavljene porezne reforme porezno rasterećenje najugroženijih i rast neto plaća građana.

- Ideja je da se ide na rasterećenje najugroženijih, onih koji imaju najniže plaće i tako da se povećaju neto plaće građanima - kazao je Plenković.

- Nakon što paket bude dovršen, prvo čitanje u Saboru bit će prije ljetne stanke, a drugo čitanje na jesen kako bi stupio na snagu 1. siječnja 2024. - najavio je.

Dodao je i kako je vlada rasteretila građane i gospodarstvo u više krugova poreznih reformi za više od 11 milijardi kuna te da su prihodi županija, gradova i općina od 2017. ukupno narasli za 11 milijardi kuna.

Osvrnuo se i na borbene avione.

- Danas je važan dan, kada je prvi borbeni avion došao u naše vlasništvo. Ta naša odluka je jedna od najvažnijih odluka koja se odnosi na oružane snage. Tih 12 borbenih aviona mijenjaju karakter naše obrane. Dan dolaska Rafala u Hrvatsku je sve bliže - rekao je.

Na kritike oporbe da je riječ o predizbornom potezu krenuo je napadati oporbu.

- Imate dvije Hrvatske. Onu koja nije dala nikakav doprinos i vladu. Imate jednu oporbenu koja će inzistirati na uvredama HDZ-a, zvat će nas izdajnicima, veleizdajnicima. Bacaju tezu u eter, a nitko neće reći da to nije u redu da se nekoga naziva veleizdajnicima - kazao je.

- To je za nas uvreda i odgovarat ćemo to svima, i kvazianalitičarima. Podsjećat ćemo da je do naše vlade što je sagrađen Pelješki most, probili smo drugu cijev tunela Učka, dakle, nije do njih, do oporbe, već do naše vlade, naših projekata. Nije to do oporbe, već do nas - kazao je Plenković.

Izjavio je da će "napadati one koji tvrde da je sve ovo što je postignuto mogla postići bilo koja vlada".

- Ova ekipa s kojom imamo posla ne nudi nikakvo rješenje - ništa - rekao je.

Za početak lipnja Plenković je najavio i velik sastanak s hrvatskim županima te izrazio uvjerenje da će na kraju svi podržati zakonske promjene koje će omogućiti veće plaće.

Na sjednici Predsjedništva bilo je riječi i o sutrašnjem obilježavanju 25. obljetnice smrti ratnog ministra obrane Gojka Šuška te o brojnim aktualnostima proteklih dana, izvijestio je.