'Nema govora o online nastavi zbog energenata, nitko se u školama neće smrzavati'

Prvi je dan nove školske godine, a prvašića je ove godine tisuću manje nego lani. Škola se vraća u normalnu po prvi put u 3 godine bez epidemioloških mjera.

Državni tajnik u Ministarstvu obrazovanja Tomislav Paljak gostujući u emisiji U mreži Prvog rekao je kako će mjera štednje u školama biti i da ih već i sada ima. Sada će to možda biti i pojačano s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, ali nikakvog smrzavanja neće biti. Obveza države je da omogući djeci siguran boravak u školama i da im bude toplo, to će biti dio paketa vladinih mjera pomoći, poručio je Paljak.

Paljak se osvrnuo i na nacionalne ispite.

- Proveli smo pilot ma osim razredima, 80 škola, tri predmeta. Sada se taj proces nastavlja dalje, u listopadu idu petašići, oni će imati svoje prvo nacionalno testiranje iz tri predmeta - Matematika, Hrvatski jezik i Priroda i društvo. U ožujku će svi osmi razredi u RH pisati nacionalne ispite iz osam predmeta - Matematika, Hrvatski jezik, Strani jezika, Povijest, Geografija, Kemija, Biologija i Fizika, tako da očekujemo neovisno vanjsko testiranje znanja u osnovnim školama kako bi ti pokazatelji bili jasni, dobro analizirani te da konačno vidimo gdje smo, što smo i kako stojimo. To je glavna svrha tih nacionalnih testiranja, nije svrha osjenjivanje i učenici se ne opterećuju ocjenama. Rezultati su vidljivi onima kojih se oni tiču i sigurno je da će biti vrlo znakoviti, ali treba reći da ćemo o eventualnim kriterijima nacionalnog testiranja kao uvjetima za upis u srednju školu još razmišljati kada dobijemo kompletnu analizu - rekao je Paljak.

Kaže kako bi se time trebao smanjiti broj super odlikaša.

- To i jeste jedan od razloga. Vidimo da je ovo stanje neodrživo, činjenica je da se ono taložilo godinama, nije od prošle godine, neće se rješavati kirurškim rezovima, već svime što provodimo. Vjerujem i da će u budućnosti ta ocjena, oko koje se toliko prašine, biti objektivnija i da se neće svoditi samo na procjenu učitelja i nastavnika, iako će i dalje nastavnici biti isključivo oni koji će donositi zaključnu ocjenu - rekao je Paljak.

Na pitanje hoće li biti redukcija i mjera štednje u školama državni tajnik Paljak je odgovorio da hoće.



- Štednja će biti, naravno da će ih biti i one postoje već i sada, u školama se treba odgovorno ponašati i učiti djecu dogovornom ponašanju prema energentima i to se provodi u školama. Sada će to možda biti i pojačano s obzirom na situaciju u kojoj se nalazimo, ali nikakvog smrzavanja neće biti. Obveza države je da omogući djeci siguran boravak u školama i da im bude toplo, to će biti dio paketa vladinih mjera pomoći. Nema govora o online nastavi zbog štednje energenata - rekao je Paljak.

Na pitanje razmišlja li se, u sklopu reforme školstva, i o tome da djeca imaju besplatan obrok u školi državni tajnik Paljak je odgovorio potvrdno.



- Koncepcija cjelodnevne nastave podrazumijeva ne jedan, već dva obroka koja će biti besplatna za djecu. Za to treba prilagoditi i sustav i kuhinje i blagovaonice. Tak poziv će to podrazumijevati. Opcija besplatnog obroka već i sada postoji za one najugroženije, koji su u riziku od siromaštva po bilo kojoj osnovi, postoje i sredstva iz ISF-a, tu se pridružuju i sredstva mnogih osnivača iz njihovih proračuna da toj djeci osiguraju besplatnu prehranu - poručio je Paljak.

Najčitaniji članci