Nema jaja. Ni političari ih nemaju. Njih, jasno, nije briga

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
No u ovoj državi ljudima koji žive prebrzo i s premalo novca jaja nisu najtraženija roba samo za Božić i Novu godinu. Jedu se svakodnevno. I mnogima su baš jaja zamjena za meso

Ako vam je svako jutro jedno jaje snagu davalo, zaboravite sad na tu opciju i nađite drugi izvor energije. Ringe, ringe raja, vlada nestašica jaja. Da, tragično i praktički nevjerojatno, ali istinito - kupiti paket jaja u mnogim trgovinama sad uspijevaju samo oni koji su najbrži i dođu najranije. Jer jaja nema i police su prazne.

