Nema jaja. Ni političari ih nemaju. Njih, jasno, nije briga

Ako vam je svako jutro jedno jaje snagu davalo, zaboravite sad na tu opciju i nađite drugi izvor energije. Ringe, ringe raja, vlada nestašica jaja. Da, tragično i praktički nevjerojatno, ali istinito - kupiti paket jaja u mnogim trgovinama sad uspijevaju samo oni koji su najbrži i dođu najranije. Jer jaja nema i police su prazne.

