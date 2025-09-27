No u ovoj državi ljudima koji žive prebrzo i s premalo novca jaja nisu najtraženija roba samo za Božić i Novu godinu. Jedu se svakodnevno. I mnogima su baš jaja zamjena za meso
KOMENTIRA JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+
Nema jaja. Ni političari ih nemaju. Njih, jasno, nije briga
Čitanje članka: 1 min
Ako vam je svako jutro jedno jaje snagu davalo, zaboravite sad na tu opciju i nađite drugi izvor energije. Ringe, ringe raja, vlada nestašica jaja. Da, tragično i praktički nevjerojatno, ali istinito - kupiti paket jaja u mnogim trgovinama sad uspijevaju samo oni koji su najbrži i dođu najranije. Jer jaja nema i police su prazne.
