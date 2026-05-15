Nema jasne veze između autizma i upotrebe antidepresiva u trudnoći

Upotreba antidepresiva za vrijeme trudnoće ne povećava rizik od razvojnih poremećaja među djecom, poput autizma, pokazala je analiza podataka nakon praćenja više od 25 milijuna trudnoća, koja je, čini se u suprotnosti s tvrdnjama aktualnog američkog ministra zdravstva Roberta F. Kennedyja mlađeg.

Kennedy je, ne podastrijevši nikakve dokaze rekao da određeni antidepresivi predstavljaju spomenuti rizik za fetus, a i cjepiva je povezao s autizmom, što je teorija koju je znanost opovrgla.

Pogrešno uvjerenje o tomu da cjepiva uzrokuju autizam proizašlo je iz široko diskreditiranog istraživanja objavljenog 1998. koje je ukazivalo na povezanost cjepiva protiv ospica, zaušnjaka i rubeole (MMR) i razvoja autizma.

No studija se temeljila na vrlo malom uzorku (12 djece), nije imala odgovarajuće znanstvene kontrole te je sadržavala krivotvorene podatke. Časopis Lancet ju je povukao, a glavni autor je izgubio liječničku licencu.

Uzroci autizma do danas nisu u potpunosti razjašnjeni, prenosi Reuters.

Znanstvenici nagađaju da se neurološke karakteristike autizma mogu razviti još u majčinoj utrobi, kada se u mozgu fetusa stvaraju sinapse (veze među živcima). Zna se da se u prvome tromjesečju trudnoće izgrađuju živčane veze koje djetetu omogućuju kretanje u maternici. U drugome se stvara više živčanih veza i moždanog tkiva, a u trećem tromjesečju moždana kora počinje preuzimati ulogu moždanog debla, pripremajući bebu za buduće učenje.

"Naša studija pruža uvjerljive dokaze o tomu da antidepresivi koji su u širokoj upotrebi ne povećavaju rizik od neuroloških razvojnih poremećaja poput autizma i poremećaja pažnje s hiperaktivnošću kod djece", rekao je voditelj studije dr. Wing-Chung Chang sa Sveučilišta u Hong Kongu.

Istraživači su analizirali podatke prikupljene iz 37 ranije provedenih studija koje su obuhvatile gotovo 650.000 trudnoća tijekom kojih su trudnice uzimale antidepresive i gotovo 25 milijuna trudnoća kod kojih trudnice nisu bile izložene antidepresivima.

Ustanovljeno je da kod djece majki koje su uzimale antidepresive tijekom trudnoće postoji nešto veća vjerojatnost da će im biti dijagnosticiran autizam ili ADHD, no povezanost se pokazala znatno slabijom i statistički beznačajnom nakon što je u obzir uzeto mentalno zdravlje majki, obiteljska anamneza, genetika i ostale varijable koje su mogle utjecati na povećan rizik od neuroloških razvojnih poremećaja, izvijestili su znanstvenici u stručnome časopisu The Lancet Psychiatry.

Istraživači su istaknuli da je veći rizik za razvoj autizma i ADHD-a uočen u djece čiji su očevi koristili antidepresive dok su majke bile trudne, kao i kod one čije su ih majke koristile prije, ali ne za vrijeme trudnoće, što dodatno ukazuje na to da uzimanje antidepresiva u trudnoći ne objašnjava povećan rizik od razvoja spomenutih bolesti, piše Reuters.

"Očigledno je da lijekovi koje su uzimali očevi nisu mogli doći do djeteta u maternici, zbog čega je ovakav obrazac vrlo teško objasniti bilo čime osim zajedničkim obiteljskim, genetskim osobinama", rekao je dr. James Walker, profesor emeritus opstetricije i ginekologije na Sveučilištu u Leedsu, koji nije bio uključen u studiju.

Kennedy je kao uzrok nepovoljnih ishoda trudnoće najviše kritizirao antidepresive koji spadaju u klasu široko korištenih lijekova koji se daju trudnicama i poznati su kao selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina ili SSRI, no pokazalo se, kako prenosi Reuters da oni ne povećavaju rizik od neuroloških razvojnih poremećaja poput autizma i poremećaja pažnje s hiperaktivnošću kod djece.

Na kraju treba istaknuti još jedan važan zdravstveni problem. U Velikoj Britaniji poremećaji mentalnog zdravlja vodeći su uzrok smrtnosti majke u godini nakon poroda, rekla je dr. Anita Banerjee, opstetričarka na King's Collegeu u Londonu koja nije sudjelovala u studiji, potvrdivši tako da nedovoljno liječena majčina mentalna bolest nosi ozbiljan rizik - za majku.