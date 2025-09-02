Obavijesti

News

Komentari 0
KOLONE KAMIONA

Nema još rješenja, prijevoznici u BiH i dalje blokiraju carinske terminale i dijelove prometnica

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Nema još rješenja, prijevoznici u BiH i dalje blokiraju carinske terminale i dijelove prometnica
Banja Luka: Fotografije iz zraka na prosvjed prijevoznika | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković poručio je da vlasti rade na rješavanju problema prijevoznika apelirajući na njih da ne dopuste da ih se politički zlorabi

Prosvjedi kamionskih prijevoznika u Bosni i Hercegovini u utorak su ušli u drugi dan bez izgleda za skori završetak blokade carinskih terminala i dijela prometnica u toj zemlji jer nema naznaka da su sudionici prosvjeda i predstavnici vlasti blizu bilo kakvom dogovoru. Putnički promet preko graničnih prijelaza s Hrvatskom odvija se nesmetano no iz bosanskohercegovačkog auto-moto kluba (BIHAMK) potvrdili su kako je i dalje blokiran prilaz carinskim terminalima na prijelazima Gradiška, Izačić, Velika Kladuša, Kamensko, Strmica, Bijača, Orašje te Šamac kao i na četiri prijelaza prema Srbiji. Kolone kamiona i dalje su parkirane na prilaznim cestama većim gradskim središtima u BiH pa se tamo promet odvija otežano a policija naizmjenično propušta vozila slobodnim kolničkim trakom. 

Pokušaji pregovora predstavnika vlasti s izaslanstvom konzorcija "Logistika BiH" koji okuplja prijevoznike u ponedjeljak nisu dali rezultate pa je stoga najavljen nastavak prosvjeda i blokada.

"Zahtijevamo konkretne i mjerljive rezultate, a ne deklarativna obećanja. Pregovori moraju biti transparentni, inkluzivni i hitni, jer svako dalje odgađanje produbljuje krizu u lancima opskrbe i ugrožava ekonomsku stabilnost Bosne i Hercegovine," priopćili su iz konzorcija u ponedjeljak navečer.

BLOKIRALI CARINSKE TERMINALE Prosvjed vozača kamiona u BiH, prekinut promet teretnih vozila na prijelazima Županja i u Lici
Prosvjed vozača kamiona u BiH, prekinut promet teretnih vozila na prijelazima Županja i u Lici

Zatražili su hitnu sjednicu Vijeća ministara BiH sa samo jednom točkom dnevnog reda -ispunjenje najvažnijih zahtjeva iz njihovog dugog popisa a svodi se na financijske i administrativne olakšice u poslovanju te ubrzanje carinskih procedura kako bi se skratila višesatna čekanja kamiona na granicama.

Mediji prenose kako postoje naznake da bi prijevoznici iz Federacije BiH rado prekinuli blokade koje im donose ogromne gubitke no nastavak prosvjeda žele njihove kolege iz Republike Srpske.

Bivši predsjednik tog entiteta Milorad Dodik podupro je prosvjede a tome se pridružila i oporbena Stranka demokratske akcije (SDA) pa oni sada udruženo napadaju i krive vlasti zbog nastalih problema.

Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković poručio je da vlasti rade na rješavanju problema prijevoznika apelirajući na njih da ne dopuste da ih se politički zlorabi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'
SPORNI NATJEČAJ

Javili se na natječaj za plaću od 3000 eura, a izabrali ženu čije prijave nije bilo: 'Kriva je pošta'

Ravnateljicu Centra za kulturu je biralo Upravno vijeće na čelu s Marinom Živkovićem iz Možemo, kandidatkinje uvjerene u pogodovanje ženi čija je prijava stigla naknadno, a on kaže: I meni bi bilo sumnjivo, ali sve je čisto
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke
VIDEO

DRAMA KOD DUGOG SELA Mislili da im provaljuje u kuću pa se popeo na krov! Evo snimke

Nakon duga tri sata sjedenja na krovu, stigla je specijalna policija. Uspjeli su ga nagovoriti da se sam spusti, a potom su ga priveli u postaju na ispitivanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025