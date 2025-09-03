Obavijesti

Nema logike oporezivati mirovine, osim one najviše

Prosječna starosna mirovina iznosi sad oko 650 eura, a očekuje se znatno povećanje kad isplate budu stigle ovaj mjesec. To znači da umirovljenici koji krpaju kraj s krajem plate dodatni porez na dohodak iako su čitavo vrijeme dok su radili plaćali taj porez i opet jedva mogu živjeti.

Nema pretjerane logike. Konstatirao je to jednostavno ministar financija Marko Primorac na pitanje zašto država oporezuje mirovine nakon što se Vlada pohvalila da ih je povećala. Prosječna starosna mirovina iznosi sad oko 650 eura, a očekuje se znatno povećanje kad isplate budu stigle ovaj mjesec. To znači da umirovljenici koji krpaju kraj s krajem plate dodatni porez na dohodak iako su čitavo vrijeme dok su radili plaćali taj porez i opet jedva mogu živjeti. Mirovine se zasad oporezuju na iznos iznad 600 eura, ali je stopa upola niža nego što je neki grad ili općina propišu. To u prosjeku znači da plate oko 10 posto na iznos iznad 600 eura, a u slučaju prosječne mirovine znači da plate pet eura.

