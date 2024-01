Nema ništa od kukanja, mladi trebaju poslove, sigurnost i kvalitetnije obrazovanje

Osmašima je započelo prilično intenzivno razdoblje. Za kojih mjesec i pol očekuju ih nacionalni ispiti, a na ljeto i upisi u srednje škole. Na to koju će školu upisati utjecat će razni faktori. Od (ne)sretnog zbroja petica i drugih ocjena do veće ili manje navale na uvijek popularne gimnazije. Veći dio učenika, čisto zato što je u tim školama više mjesta, upisat će strukovne škole. No kako kažu i naši mladi sugovornici, strukovno obrazovanje “nije kraj”. Zašto smo uopće došli do shvaćanja strukovnog obrazovanja kao “kraja”? Kraja čega? Nažalost, dugogodišnje zanemarivanje ovog dijela srednjoškolskog obrazovanja, zanimanja i škole koje mladima ipak ne nude mnogo, doveli su do toga da se na obrtnička i strukovna zanimanja gleda kao na manje vrijedna.