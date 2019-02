'Nema šanse da preživite vani': Hladnoća ubila više od 20 ljudi

Broj mrtvih u Americi od polarne zime raste, dosad je umrlo više od 20 ljudi. Deseci milijuna Amerikanaca nose se s niskim temperaturama. U četvrtak se u pojedinim državama temperatura spustila na - 48°C.

Polarna hladnoća je najviše pogodila Chicago. Iz gradske bolnice John H. Stroger Jr javljaju da je jučer umrlo 12 ljudi od posljedica smrzavanja. Dežurne službe su pronašle jednog mrtvog studenta na kampusu Sveučilišta.

Foto: REUTERS/Twitter

Od hipotermije je umrla i 60-godišnja žena koju su pronašli u napuštenoj kući u državi Ohio.

- Nema šanse da itko preživi dugo vani ako nema nikakav izvor topline - objašnjava okružni istražitelj Stephen Evans, piše Mirror.

Gradske vlasti u Chicagu organiziraju timove koji provjeravaju beskućnike koji spavaju na otvorenom. Grad će osigurati i autobuse kako bi se mogli ugrijati u njima.

The #PolarVortex is hitting homeless people across the Midwest with life-threatening cold pic.twitter.com/LTDLvskgs8

- Ljudi izloženi ekstremnoj hladnoći mogu u nekoliko minuta zadobiti smrzotine - upozorila je državna meteorološka služba.

Vlasti u Illinoisu, Michiganu i Wisconsinu zbog ledenog vremena objavile su izvanredne mjere, pozvavši Amerikance da ostanu u svojim kućama.

Javnost su šokirale nevjerojatne snimke s jezera Michigan iz Chicaga. Upravo je Chicago najviše pogodila ova polarna hladnoća. Trenutna temperatura je druga najniža u zadnjih 150 godina. Ljudi mahom dijele fotografije na društvenim mrežama.

Zbog niskih temperatura smrznuli su se i slapovi Niagare.

Fotografija putnika koji je uhvatio jedan od zadnjih letova koji nije otkazan i snimio sjajnu fotografiju zaleđenog jezera je postala viralna.

My brother was on one of the few flights into Chicago this morning. He took this photo of frozen Lake Michigan from the plane. pic.twitter.com/cS8XRCTPQV