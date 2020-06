Nema se, troši se: Hloverkina turistička zajednica u - minusu

U izvješću koje je sastavljala sama direktorica piše da su se troškovi marketinga 'povećali za 542 posto'. U kategoriji 'ostali nespomenuti rashodi' krije se dva milijuna kuna

<p><strong>Hloverku Novak Srzić</strong>, direktoricu makarske Turističke zajednice kontaktirali smo nakon što je razotkriveno njeno reklamiranje Makarske na društvenim mrežama fotografijama iz Mozambika. Ali i nakon što smo u poslovnim knjigama uočili da je organizacija kojom upravlja poslovala s gubitkom. </p><p>U zemlji u kojoj dobar dio naroda kvalitetno zarađuje od turizma, Turistička zajednica uspjela je, sudeći prema podacima s Poslovne Hrvatske, 2017. i 2018. godinu završiti u minusu. Podaci za 2019. na spomenutoj stranici još nisu objavljeni, ali iz izvješća TZ-a vidimo da su rashodi veći od prihoda za 81.203 kuna. </p><p>Utipkali smo broj telefona direktorice, ljubazno se predstavili i kazali kako pišemo članak vezan za poslovanje Turističke zajednice. Vidjeli smo nekakve dugove, pa bismo htjeli saznati o čemu se radi, kako su nastali...? Postoje tu gubici zadnjih godina. </p><p>- Ne postoje nikakvi gubici - odlučno je odvratila direktorica. </p><p>- Sve je transparentno, pogledajte i pišite tekst kakav god hoćete. Mi nemamo nikakve gubitke. Mi imamo svoja nadležna tijela i normalno poslujemo. Uostalom, turistička zajednica treba biti u nuli kad završi, a mi smo u plusu, a vi radite što hoćete. Lijep pozdrav - rekla nam je.</p><p>Mi smo na to kazali: "Ali vidimo na Poslovnoj Hrvatskoj da imate minus od 300.000 kuna za 2017. godinu i minus od 240.000 kuna za 2018." </p><p>Uslijedila je kratka tišina. Onda nam je Hloverka preklopila slušalicu. </p><h2>Troši se na službena putovanja, oglašavanje, zabavljače...</h2><p>U čemu je problem? Poslovne knjige kažu da je, u godinama kad su nastajali ovi gubici, povećan broj zaposlenih, ali tek za dvoje ljudi, tako da to sigurno nije razlog. </p><p>Osim toga, od Hloverkina dolaska 2017. godine, povećani su i prihodi Turističke zajednice sa 5,48 na 7,5 milijun kuna koliko iznose u 2019. godini. Istovremeno, dobit je pala, već u prvoj godini njena upravljanja i to za oko 250.000 kuna. </p><p>Ali razmahala se s troškovima. </p><p>Za skoro milijun kuna povećala je rashode u 2019. godini u odnosu na 2018. Odnosno, sa 6,585.831 na 7,500.615 kuna. Podaci su to iz financijskog izvještaja. </p><p>Odakle toliki izdaci? Na što troše? Pročešljali smo stranicu TZ-a. </p><p>Izgleda da su rashodi za službena putovanja porasli duplo - sa 65.000 na 122.400 kuna. </p><p>Davalo se i za stručno usavršavanje radnika; 2018. godine samo 6000 kuna, a 2019. čak 30.000 kuna. Samo na reprezentaciju odlazi po 100.000 kuna godišnje. Kao razlog zašto je ta stavka porasla, u objašnjenjima piše "zbog velikog broja posjeta novinara".</p><h2>Ostali rashodi iznose dva milijuna kuna. Ne piše o čemu se konkretno radi</h2><p>Značajno povećanje bilježe naknade osobama koje nisu u radnom odnosu u Turističkoj zajednici - s 498.000 na 718.000. Samo u kategoriji "ostali nespomenuti rashodi" krije se dva milijuna kuna. Ne piše o čemu se konkretno radi. </p><p>Hloverka je povećala i autorske honorare zabavljačima, iako se sama hvalila ukidanjem manifestacija poput ribarskih večeri. 2018. godine bili su 296.000 kuna, a sada su skoro 592.000 kuna. </p><p>Oglašavanje je skočilo s 82.000 na 529.000 kuna. </p><p>U izvješću koje je sastavljala sama direktorica, piše da su se troškovi marketinga "povećani za 542 posto zbog oglašavanja na društvenim mrežama, u tisku, na portalima." Izgleda da se Turistička zajednica Makarske reklamira Makaranima. </p><p>Za službena putovanja, koja su nas možda i najviše ovdje zanimala, nisu navedeni detalji. Na kraju izvještaja potpisala se kao Direktorica Hloverka Novak Srzić, s velikim D. </p><p>U dokumentaciji koju smo pregledali, ima još zanimljivih crtica - vidimo da je 2018. godine za člana nadzornog odbora Turističke zajednice od strane gradonačelnika Makarske Jure Brkana predložen Mate Jujnović, vlasnik tvrtke Promet Makarska, kao i splitskog i makarskog kolodvora. Iz financijskog izvješća vidimo da Turistička zajednica povećava troškove za oslikavanje autobusa. Definitivno voze u bolje sutra. </p>