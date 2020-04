Nema simptoma: Beba s koronom ima tek četiri mjeseca

Prema najnovijim informacijama, imamo 1182 slučaja korona virusa. To je 56 novih zaraženih, rekao je ministar zdravstva Vili Beroš. Preminulo je do sad 15 ljudi. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak rekao je kako je najviše zaraženih u dobi od 50 do 60 godina, a potom se osvrnuo na novooboljele u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

- Zaraženo je dijete od četiri mjeseca. Ono se zarazilo od majke. I majka i dijete su dobro. Nemaju simptoma. Pratimo ih. Ukupno je 26 djece zaraženo - rekao je Capak. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ujedno i načelnik Kriznog stožera, najavio je kako se još Hrvata vraća iz inozemstva.

- Svima će biti uzeti brisevi i idu u samoizolaciju. Oni koji razviju simptome idu u bolnicu - rekao je Božinović.

U našem susjedstvu te brojke izgledaju puno gore.

U Srbiji je u zadnja 24 sata preminulo još sedmero oboljelih od covida-19, a zabilježena su 284 nova slučaja zaraženih koronavirusom, tako da je broj zaraženih porastao na 1908, priopćeno je u nedjelju na tiskovnoj konferenciji zdravstvenog stožera Vlade Srbije.

Od subote popodne do nedjelje u 15 sati testirano je 959 osoba, dosad su hospitalizirane ukupno 1082 osobe, od kojih je 98 pacijenata na respiratorima.

U privremenoj bolnici, organiziranoj u dvoranama Beogradskog sajma, smješteno je 88 pacijenta s lakšom kliničkom slikom, a jedan od njih je na temelju dvaput potvrđenog negativnog testa otpušten kao oporavljen od covida-19.

U Srbiji je od službene pojave epidemije 6. ožujka do nedjelje u 15 sati testirano ukupno 7360 građana, preminula je 51 osoba, a postotak smrtnosti u odnosu na broj zaraženih je 2,67 posto.

"Promjenit ćemo se mi poslije covida-19, ostat će strah od koronavirusa... Trebamo pričekati još neko vrijeme i vidjeti kako će se stvari dalje razvijati, kakva će biti situacija na južnoj hemisferi", oscijenio je epidemiolog i član zdravstvenog stožera dr. Predrag Kon.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je ranije danas novinarima da je koronavirusom zaraženo i 60 pripadnika Vojske Srbije koji su radili na prijemu i trijaži državljana Srbije po povratku iz inozemstva.

Ministar obrazovanja Mladen Šarčević izjavio je da kod jednog od njegovih savjetnika te još dvoje djelatnika ministarstva potvrđen koronavirus.

Prošlog tjedna od covida-19 preminuo je tajnik u ministarstvu za zaštitu okoliša.

Srbija u iščekivanju udarnog vala u petom tjednu od početka epidemije priprema dodatne kapacitete privremenih bolnica, među kojima je Vojnomedicinski centar (VMC) u beogradskoj općini Palilula sa 106 priključaka za kisik i 60 respiratora.

Od ponedjeljka u 7.30 sati, VMC će "na zahtjev civilnog zdravstva" biti spreman primiti prve pacijente, najavio je ministar obrane Aleksandar Vulin.

U Srbiji je dosad u Beogradu i tri regionalna centra - Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, spremno oko 6000 kreveta za prijem bolesnika s lakšom kliničkom slikom kako bi se bolnice rasteretile za prijem najtežih pacijenata.

Vučić je rekao novinarima da će struka donijeti odluku o tome hoće li se uvesti 24-satna zabrana kretanja kako bi se suzbilo širenje koronavirusa, a da njemu neće biti problem to podržati.

"Nikada nisam bježao od odgovornosti, nisam bježao od bijesa građana koji će naknadno shvatiti da je nešto učinjeno za njihovo dobro i zdravlje", rekao je on za televiziju Prva.

Vučić je, tijekom posjeta skladišu medicinske opreme u Krnješevcima pored Beograda, izjavio da je Srbija učinkovitije od mnogih zemalja osigurala maske i respiratore i poručio je da "predstoje teški dani, ali da mnogi toga nisu svjesni", naglasivši kako su dosadašnjim mjerema "spaseni životi stotina ljudi".

"Nećemo dovoditi naše liječnike u situaciju da odlučuju koga će isključiti s respiratora, a koga ne", rekao je Vučić.

Naši zapadni susjedi su ranije bili na udaru epidemije, pa sada već razmišljaju unaprijed i predlažu vremenske okvire za ukidanje strogih mjera zaštite građanstva.

Slovenski premijer Janez Janša ocijenio je u nedjelju da bi kroz dva do tri tjedna njegova vlada mogla početi ukidati neke restrikcije uvedene zbog epidemije koronavirusa, a druge krajem svibnja ako se građani budu pridržali pravila socijalnog distanciranja, pritom upozorivši da je potreban oprez.

"Intenzivno pratimo i ono što se događalo u drugim državama, gdje su mislili da su ukrotili epidemiju pa se ona ponovo razbuktala", kazao je Janša prilikom posjeta ljubljanskom Sveučilišnom kliničkom centru (UKV) i razgovora s vodstvom i liječnicima bolnice u kojoj je najviše oboljelih od covida-19.

Po ocjeni slovenskog premijera, može se očekivati vraćanje života u normalu tek kad zaštitne opreme bude dovoljno i kad se ona bude koristila.

Nažalost, sadašnje prilike, dodao je, trajat će sve dok ne bude djelotvornog cjepiva ili lijeka protiv covida-19.

U ljubljanskom UKC-u trenutno je hospitaliziran 51 zaraženi pacijent, a od toga njih 14 na odjelima intenzivne njege.

U slovenskim je bolnicama ukupno 108 oboljelih, od kojih 31 na odjelima intenzivne njege.

U subotu je umrlo šest ljudi zaraženih koronavirusom, najviše do sada u jednom danu, pa je ukupan broj smrtnih slučajeva sada 28.

Zaraženo je 997 ljudi, a posebno zabrinjava stanje u domovima za starije, gdje se infekcija proširila na stanare i osoblje, a bilo je i nekoliko prodora koronavirusa u zdravstveni sustav.

U domovima je zaraženo je 49 djelatnika i 198 starijih osoba koje tamo žive, dok je kod zdravstvenog osoblja do sada koronavirus potvrđen u 156 slučajeva.

Pozitivno je što je iz bolnica do sada ukupno kao izliječeno otpušteno 98 oboljelih i što se stanje u domovima za starije hitno rješava odvajanjem zdravih od zaraženih i dodatnim zdravstvenim timovima koji se organiziraju po regijama.