Nije ovo Plenkovićev slučaj nadstrešnica koji je onomad digao većinom urbane Srbe na sve nepravde Vučićeva režima
KOMENTAR: IGOR ALBORGHETTI PLUS+
Nema tog otpada zbog kojeg bi HDZ izgubio izbore
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Hrvatski premijer znao se dosad bolje snalaziti u govancima koje je izbacila njegova stranka. Presica oko Gospića bila je blijeda, Plenki bez strasti, čak nije ni bilo bahat. Nekako pogubljen.
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