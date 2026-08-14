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KOMENTAR: IGOR ALBORGHETTI PLUS+

Nema tog otpada zbog kojeg bi HDZ izgubio izbore

Piše Igor Alborghetti,
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Nema tog otpada zbog kojeg bi HDZ izgubio izbore
Imotski: Andrej Plenković i Goran Radman dali izjave za medije | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Nije ovo Plenkovićev slučaj nadstrešnica koji je onomad digao većinom urbane Srbe na sve nepravde Vučićeva režima

Hrvatski premijer znao se dosad bolje snalaziti u govancima koje je izbacila njegova stranka. Presica oko Gospića bila je blijeda, Plenki bez strasti, čak nije ni bilo bahat. Nekako pogubljen.

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Komentari 0
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U prihvatnim centrima trenutačno je zbrinuto 150 osoba, a u Split su iz Omiša upućena četiri autobusa s evakuiranim osobama.
BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je'
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Nekoliko požara zahvatilo je hrvatsku obalu u četvrtak navečer. Gori u naselju Pogreben kod Primoštena te na predjelu Kovča u Vodičkom zaleđu, kao i na Omiškoj rivijeri te kod Mimica na otoku Braču. Velik požar izbio je i u mjestu Lokva Rogoznica, i to vrlo blizu ceste te je tamo na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog požara prekinut promet. - Vozile smo iz Omiša, vraćale smo se kući i doslovno smo prošle kroz požar. Posvuda je bilo pepela i žara, baš katastrofa. Mislim da smo zadnje koje smo prošle, odmah nakon nas su zatvorili cestu - kaže nam čitateljica koja nam je poslala snimke iz Lokve Rogoznice.
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Oporba proziva Vladu zbog smeća. Orešković: Provjerava li SOA što se šuška među ljudima

Ilegalno odlaganje otpada danas je u središtu niza političkih konferencija za medije koje se održavaju u više hrvatskih gradova, od Benkovca i Gospića do Varaždina, Splita i Karlovca.

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