Nema vlasti HDZ-a bez manjina, žetončića, stranačkih prebjega

Piše Tomislav Klauški,
Zagreb: Izjava premijera Plenkovića nakon sjednice stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

HDZ uvijek treba pomoć za održavanje na vlasti, često i kroz postupke koji bi se mogli kvalificirati kao “očaj i frustracija”, pa je bizarno da se Božinović ruga lijevoj oporbi što priprema zajednički izlazak na izbore

Kad se udružuje oporba, to je znak slabosti. Kad se udružuje HDZ, to je demonstracija moći. “Udruživanje SDP-a i Možemo! odraz je očaja i frustracije jer pojedinačno ne mogu naštetiti vladajućoj koaliciji”, kaže ministar Davor Božinović komentirajući ankete u kojima SDP i Možemo! osvajaju više glasova od HDZ-a.

