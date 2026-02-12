HDZ uvijek treba pomoć za održavanje na vlasti, često i kroz postupke koji bi se mogli kvalificirati kao “očaj i frustracija”, pa je bizarno da se Božinović ruga lijevoj oporbi što priprema zajednički izlazak na izbore
Nema vlasti HDZ-a bez manjina, žetončića, stranačkih prebjega
Kad se udružuje oporba, to je znak slabosti. Kad se udružuje HDZ, to je demonstracija moći. “Udruživanje SDP-a i Možemo! odraz je očaja i frustracije jer pojedinačno ne mogu naštetiti vladajućoj koaliciji”, kaže ministar Davor Božinović komentirajući ankete u kojima SDP i Možemo! osvajaju više glasova od HDZ-a.
