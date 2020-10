'Nema zaključnog nalaza smrti pacijenta u čakovečkoj bolnici'

Ne bih rekao da se inspekcijski nalaz dugo čeka. Za to je potrebno određeno vrijeme. Nije to jednostavno, ali razumijem interes javnosti i kada nalaz bude gotov, saopćit ću ga, kaže ministar Beroš

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> (55) rekao je kako su izvidi u tijeku, ali još nema zaključnog nalaza oko smrti pacijenta na hemodijalizi u Županijskoj bolnici u Čakovcu, a poručio je i kako slučaj nije jednostavan no da razumije interes javnosti.</p><p>- Kada nalaz bude gotov, saopćit ću vam ga - izjavio je Beroš u dnevniku <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/vili-beros-otkrio-razmislja-li-se-o-kaznjavanju-onih-koji-ne-nose-zastitne-maske---622949.html">Nove TV</a> odgovarajući na pitanje zašto se nalaz inspekcije toliko čeka i tko je pogriješio.</p><p>Prošlog je tjedna u Županijskoj bolnici Čakovec preminuo 62-godišnji pacijent nakon što mu je tijekom hemodijalize ubrizgano sredstvo za toaletu pacijenta.</p><p>- Ne bih rekao da se inspekcijski nalaz dugo čeka. Za to je potrebno određeno vrijeme. U tijeku je i rad Povjerenstva za unutarnji nadzor u županijskoj bolnici u Čakovcu, isto tako, izvidi zdravstvene inspekcije. Ovaj slučaj nije jednostavan, a čekaju se i nalazi toksikoloških analiza - poručio je ministar zdravstva. </p><p>Beroš je komentirao i najavu nove mjere obveznog nošenja maski u zatvorenom prostoru, kazavši da je važno ukazivati na važnost njezinog nošenja no priznao je i kako se do sada nije razmišljalo o sankcijama za njihovo nenošenje. </p><p>- Održavanje fizičkog razmaka jedan je od najvažnijih načina sprječavanja ove bolesti. Naravno da nije uvijek moguće održavati fizičku distancu, i u tim slučajevima, maska je element koji je iznimno važan - kazao je.</p><p>Istaknuo je i kako da se do sada nije razmišljalo o uvođenju sankcija. Nitko na svijetu, rekao je, nema resurse da bi mogao kontrolirati sve radne organizacije i sve prostore i nošenje maski u njima.</p><p>Ministar je istaknuo i kako je Rodilište u Petrovoj nakon dezinfekcije ponovo u funkciji. U toj je bolnici potvrđen pozitivan nalaz na korona virus kod jednog liječnika, zbog čega su on i 15 djelatnika završili u samoizolaciji.</p><p>Beroš se osvrnuo i na sustav e-uputnica koji je krenuo 1. listopada ocijenivši da sve ide jako dobro, a 8.200 e-uputnica na dan "stvarno obećava" i predstavlja "iskorak" u vrijeme korone.</p>