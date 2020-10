'Nemam razumijevanja za one koji relativiziraju taj opasni čin'

'Moramo biti jasni da nema mjesta mržnji i agresivnom ponašanju u hrvatskom društvu i protiv toga se moramo boriti svim silama', apelira Jandroković.

<p>Predsjednik Sabora Gordan Jandroković danas je ponovno vodio sjednicu, a nakon što je prebolio korona virus, dao je i prvi intervju za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/3905560/jandrokovic-za-rtl-o-napadu-na-vladu-nemam-razumijevanja-za-one-koji-relativiziraju-taj-opasni-cin/" target="_blank">RTL</a>. Kaže kako je, na sreću, imao blaže simptome.</p><p>- Međutim, često je dojam kod onih koji su imali blage simptome da je svima tako, ali nije. Ima puno ljudi koji imaju i puno ružniju kliničku sliku i zbog njih se moramo voditi računa i biti solidarni i držati se uputa koje dobivamo od nadležnih službi. Imao sam sreće, vratio sam se na svoje radno mjesto, dobro se osjećam. I želim svima da ima što manje bolesti - poručio je.</p><p>Neizbježna tema bila je naravno napad 22-godišnjaka na zgradu Vlade i Sabora prilikom čega je teško ranjen pripadnik policije.</p><p>Smatra da je 'vrlo opasno je relativizirati ovakav agresivni, nasilni napad'. </p><p>- On se dogodio i meta je bio policajac, čovjek koji čuva red i građane, nije kriv niti zbog jednog razloga i nemam razumijevanja za one koji relativiziraju taj nasilni čin. Žao mi je policajca i njegove obitelji, želim mu brzo ozdravljenje. Zahvalan sam onima koji čuvaju red i građanima koji su mu priskočili u pomoć. Ali moramo biti jasni da nema mjesta mržnji i agresivnom ponašanju u hrvatskom društvu i protiv toga se moramo boriti svim silama - apelira Jandroković.</p><p>- Nažalost, pokazalo se da određene političke opcije pokušavaju iskoristiti ovu situaciju kako bi pokušali opravdati taj nasilni čin. To je pokušaj ubojstva i nema opravdanja za to. Možemo razmišljati što je natjeralo tog mladog čovjeka na takvu suludu akciju. Ali nemojmo to opravdavati jer sutra netko drugi može biti žrtva napada. Ako se razlikujemo politički i svjetonazorski i ako nismo zadovoljni nekim situacijama u društvu, sigurno nasilje nije odgovor kako popraviti situaciju u društvu. Oni koji opravdavaju ovakve vrste zločina mogu potaknuti i druge, koji onda misle da je, zbog nezadovoljstva, opravdano i fizički ugroziti nekog drugog. To ne može biti opravdano i osuđujem sve protagoniste javnog života koji relativiziraju zločin - dodao je.</p><p>Predsjednik Sabora odgovarao je i na pitanja o epidemiološkim mjerama zbog pandemije koronavirusa od kojeg je i sam obolio, a koje su već naišle na žestoke kritike.</p><p>- Dobro je da napravimo stanku u Saboru i zbog režima rada bilo je prigovora od oporbe, vidjet ćemo kako možemo riješiti problem vezan za replike. Ali moramo brinuti i o zdravlju zaposlenika. Brojke su velike i moramo osigurati da što manje ljudi bude bolesno - kazao je.</p><p>Komentirao je i aferu Janaf te Klub u Slovenskoj te je rekao da nikad u njemu nije bio, niti je znao da postoji.</p>