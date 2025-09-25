Šef Udruženja prijevoznika Zagreb upozorio je na probleme s kojima se suočavaju. Najveći je odlaganje građevinskog otpada nakon obnove
INTERVJU: ZDRAVKO BUBNIĆ PLUS+
'Nemamo gdje legalno odlagati zemlju, a siva ekonomija cvjeta'
Čitanje članka: 6 min
Starost voznog parka, manjak radne snage i kvalificiranih vozača, zelena tranzicija i odlaganje viškova zemlje iz iskopa i građevinskog otpada samo su neki od najvećih izazova s kojima se susreću cestovni prijevoznici. Upravo o njima se raspravljalo na 1. Forumu prijevoznika Republike Hrvatske, a mi smo o svemu tome razgovarali sa Zdravkom Bubnićem, predsjednikom Udruženja prijevoznika Zagreb i potpredsjednikom Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore (HOK).
