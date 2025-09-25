Obavijesti

News

Komentari 0
INTERVJU: ZDRAVKO BUBNIĆ PLUS+

'Nemamo gdje legalno odlagati zemlju, a siva ekonomija cvjeta'

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 6 min
'Nemamo gdje legalno odlagati zemlju, a siva ekonomija cvjeta'

Šef Udruženja prijevoznika Zagreb upozorio je na probleme s kojima se suočavaju. Najveći je odlaganje građevinskog otpada nakon obnove

Starost voznog parka, manjak radne snage i kvalificiranih vozača, zelena tranzicija i odlaganje viškova zemlje iz iskopa i građevinskog otpada samo su neki od najvećih izazova s kojima se susreću cestovni prijevoznici. Upravo o njima se raspravljalo na 1. Forumu prijevoznika Republike Hrvatske, a mi smo o svemu tome razgovarali sa Zdravkom Bubnićem, predsjednikom Udruženja prijevoznika Zagreb i potpredsjednikom Ceha prijevoznika Hrvatske obrtničke komore (HOK).

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!
POLICIJA ISTRAŽUJE

Jezivi video iz Zagreba: Tipovi se muvali po zgradama. Slušali ima li koga u stanovima?!

Obilaskom lokacije i zone oko mjesta događaja nisu uočene osobe sa snimke, no izvidi u cilju utvrđivanja njihovog identiteta i svih okolnosti se nastavljaju, pišu iz policije za 24sata
Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio
SLAVONIJA U ŠOKU

Brutalni detalji sačekuše kraj Sl. Broda: Presreo ga, vikao 'Nećeš me zaje***ati', a onda ga ubio

Muškarac (33) autom je jurio za Zoranom Grgićem. Signalizirao mu je da stane, a onda udario u njegov auto. Mještani u šoku prepričavaju scene kakve ne pamte. Ubojicu je policija tražila i dronovima...
FOTO Pogledajte fotke potopa u Dalmaciji! Najgore u Vodicama
NEVJEROJATNO

FOTO Pogledajte fotke potopa u Dalmaciji! Najgore u Vodicama

Iz DHMZ-a kažu da će vrijeme danas biti promjenljivo do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Na Jadranu i uz njega oborina lokalno i obilna, a moguće je i nevrijeme

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025