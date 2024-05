Nemo je nebinarna osoba. Što to znači, kako ih se oslovljava i s kakvim problemima se nose?

Ja sam samo Nemo, riječi su nebinarne osobe koja je odnijela pobjedničku titulu ovogodišnjeg Eurosonga, uz dodatak da koristi zamjenice 'they/them'. Štoviše, pjesma 'The Code' koja je osvojila prva mjesto, govori o putovanju do shvaćanja da nije ni muškarac ni žena.

Najjednostavnije rečeno, nebinarna osoba je ona koja se rodno identificira van društveno određenih kategorija muškog i ženskog identiteta. S obzirom na to da se zamjenice 'they/them' kojima se služi Nemo uobičajeno koriste na engleskom jeziku, a hrvatski prijevod trećeg lica podrazumijeva tri oblika (on, ona, ono), u domaćoj javnosti došlo je do određene zbunjenosti oko oslovljavanja nebinarnih osoba. Međutim, ispravna gramatička terminologija koju preferiraju nebinarne osobe samo je dio njihovog identiteta koji je relativno nepoznat u široj populaciji.

Obratili smo se zato kolekTIRV-u, udruzi za promicanje i zaštitu prava trans, interspolnih i rodno varijantnih (TIRV) osoba, osnovanoj s ciljem osnaživanja TIRV zajednice kroz povećanje vidljivosti TIRV tematike i zajednice, kao i promicanje i zaštitu prava TIRV osoba.

Poštivanje različitosti

Zanimalo nas je tko su nebinarne osobe, odnosno, što termin 'nebinarni' podrazumijeva u kontekstu identiteta.

- Drago nam je da je pobjeda nebinarne osobe na Euroviziji potaknula javnost da nauči nešto o nebinarnim osobama jer je to put do smanjenja straha, predrasuda i mržnje prema nebinarnim osobama, kao i prema svima osobama koje su različite od naših očekivanja. Nebinarne osobe oduvijek postoje, a riječi i jezik kojima su sami sebe opisivali i kojima su ih drugi opisivali su se mijenjali kroz različite kulture i različita vremena - kažu iz kolekTIRV-a, dodajući da se u nekim kulturama nebinarne osobe slave i smatraju se svetima, jer po njihovom shvaćanju, te osobe imaju čast i privilegiju osjećati i širiti mudrost koja nije ograničena samo jednim rodom.

- Važno nam je naglasiti da nije nužno razumjeti značenje nebinarnosti da bi se poštovala raznolikost identiteta i iskustava. Bitno je zajednički stvarati inkluzivnije i otvorenije društvo, a jedan od načina da to ostvarimo je poštivanje različitosti - kažu i ističu da danas sve više osoba izlazi iz okvira tradicionalnih rodnih kategorija muškarca i žene.

- Nebinarne osobe, kao primjerice i Nemo, hrabro govore o svojim iskustvima i postaju sve vidljivije u društvu. Važno je naglasiti da ova tema nije nova i da se nebinarne osobe ne pojavljuju odjednom kao rezultat trenutnih društvenih promjena, već se radi o tome da se tek u zadnjih nekoliko godina počeo otvarati javni prostor i prostor za dijalog o ovim temama - pojašnjavaju.

Nemo welcomed by fans at the Zurich Airport, in Kloten | Foto: Denis Balibouse

- Nebinarne osobe su osobe koje se nužno ne identificiraju unutar binarnih kategorija 'ženskog' i 'muškog', bilo da se radi o njihovom svakodnevnom načinu života, izražavanja, imena ili zamjenica. Najjednostavniji primjer toga je osoba koja prigrli netradicionalne načine izražavanja vlastitog identiteta ili bivstva (npr. osoba kojoj je pri rođenju pripisan muški rod, ali kroz vlastito izražavanje prezentira više feminino, maskulino ili androgino ponašanje, kao što je Nemo) - kažu nam iz kolekTIRV-a.

Lepeza identiteta

Pitali smo i što podrazumijeva rodno identificiranje te koji sve rodni identiteti postoje.

- Rodno identificiranje se odnosi na način na koji pojedinac percipira i izražava svoj rodni identitet, odnosno kako se osjeća u vezi s rodnim kategorijama. Ne postoje samo 'ženski' i 'muški' rod, već govorimo o lepezi identiteta. Pozivamo vas da na našem webu proučite terminologiju i rodne identitete - odgovaraju.

Terminologiju možete vidjeti ovdje.

Nadalje, pitali smo i je li rodna nebinarnost povezana sa seksualnom orijentacijom.

- Nije. Seksualna orijentacija i rodni identitet su dvije odvojene stvari; osoba može biti gej, lezbijka, biseksualna, aseksualna, i tako dalje, neovisno o tome je li muškarac, žena, nebinarna osoba - razjašnjavaju.

Oslovljavanje nebinarnih osoba

Zamolili smo i pojašnjenje kako nebinarne osobe žele da ih se oslovljava. U nastavku slijede detaljne upute:

- Nebinarne osobe žele, kao i svi drugi ljudi, da ih se oslovljava s poštovanjem i bez mržnje i predrasuda. Najbolje je pitati osobu koje ime i zamjenice koristi. Kao što spominjete, Nemo koristi they/them zamjenice, što je znatno lakše u primjerice engleskom jeziku nego u hrvatskom, ne samo zbog toga što nam u hrvatskom to možda zvuči neuobičajeno, već i zbog toga sto je naš jezik izrazito rodno obojan, odnosno kada je Nemo hungry mi očekujemo ili da je gladan ili da je gladna. Nebinarne osobe u Hrvatskoj često izbjegavaju korištenje rodnog jezika, umjesto da za njih kažemo on ili ona, oni žele da koristimo njihovo ime. Nemo recimo baš kaže 'ja sam samo Nemo'. Nekada koriste množinu, nekada srednji rod, nekada koriste naizmjenično oba roda, a neke nebinarne osobe koriste samo muški ili samo ženski rod.

Kada govorite o nebinarnim osobama koristite zamjenice i rodno obojeni jezik u skladu s rodnim identitetom osobe (ako se, na primjer, osoba identificira kao žena, onda se koristi zamjenica 'ona' i oslovljava ju se kao ženu u svakom smislu, bez obzira pričalo se o njenom životu prije, tijekom ili nakon tranzicije, osim ako osoba ne zatraži drugačije).

Ako radite intervju ili izvještavate o nebinarnoj osobi, pitajte osobu za zamjenice i kako u našem jeziku najbolje pisati ili govoriti, a s obzirom na to da nam je jezik binaran.

Kad ne radite direktni intervju ili ne možete pitati osobu, postoji nekoliko opcija kod pisanja o nebinarnim osobama:

- staviti disclaimer - npr "Nemo koristi they/them zamjenice na engleskom jeziku, te zbog nepostojanja ekvivalenta u hrvatskom jeziku, svi oblici riječi s rodnim značenjem su pisani u množini".

- množina (i to je možda najlakše u ovom slučaju jer se može mapirati na izvorni engleski), s tim da imenice tu ne bi trebale ići u množinu, dakle npr "Nemo su izvođač'ica koji su nastupili na Eurosongu". Isto kao što kad nekog persiramo ne pitamo "Jeste li vi profesorice?" Nego "Jeste li vi profesorica?"

Švicarska pobjednik Eurosonga | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- izbjegavanje roda (uz postojeće oblike bez binarnosti, moguće je preformulirati rečenice po potrebi da se to postigne)

- korištenje smiksanog oblika tipa "Nemo je izvođač'ica koja'i je nastupila'o na Eurosongu" (tu može i u većini slučajeva bez apostrofa i/ili umjesto apostrofa moze i donja crtica npr.),

- miksanje/nasumično "Nemo je izvođačica koji je nastupila na Eurosongu"

- neke osobe koriste i srednji rod uz nove završetke, npr. "Nemo je izvodjašče koje je nastupilo na Eurosongu" - ovaj oblik zasad možda najmanje preporučamo jer je mnogima i dalje dehumanizirajuće

- zvjezdica umjesto završetka, npr. "Nemo je izvođač* koj* je nastupi* na Eurosongu"

-i gdje se može, koristiti ime umjesto zamjenice ili vremenske oblike koji izbjegavaju rod, poput aorista, odnosno odabrati jedan pristup.

Predrasude i nerazumijevanje

Naposljetku, upitali smo i je li problematika nebinarnih osoba prepoznata u Hrvatskoj te imaju li razumijevanja u našem društvu. Prihvaća li naše društvo nebinarne osobe i na koji način možemo doprinijeti višoj razini tolerancije i inkluzivnosti?

- Problematika nebinarnih osoba još uvijek nije dovoljno prepoznata u Hrvatskoj, kao ni u većini društava diljem svijeta. Iz dosadašnjeg iskustva, može se zaključiti da hrvatsko društvo još uvijek nije u potpunosti prihvatilo nebinarne osobe te se mnoge osobe suočavaju s predrasudama, diskriminacijom i nerazumijevanjem zbog svog rodnog identiteta. U Hrvatskoj često imamo problem s prihvaćanjem bilo koje manjine i kao društvo trebamo raditi na međusobnom poštovanju i uvažavanju - smatraju naši sugovornici i upozoravaju da upravo svjedočimo zabrinjavajućoj poplavi govora mržnje u hrvatskom javnom prostoru usmjerenoj prema nebinarnim osobama zbog gubitka na Euroviziji, taman u tjednu koji prethodi IDAHOBITu - međunarodnom danu borbe protiv mržnje i predrasuda prema LGBTIQ osobama.

- Važno je educirati se o različitim rodovima i identitetima te promicati poštovanje i prihvaćanje različitosti. Stoga nam se pridružite u slavlju raznolikosti identiteta, tijela i iskustva i ove godine na Povorkama Ponosa diljem Hrvatske, te zajedno pošaljimo razglednicu uključive i ponosne Hrvatske! - poručuju iz udruge kolekTIRV.