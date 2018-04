Nenad Stazić Hasanbegovića je optužio za fašistički govor

Govor zastupnika Kluba Neovisni za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića, tijekom rasprave o Zakonu o audiovizualnim djelatnostima, digao je tenzije u sabornici. Hasanbegović se obračunao s načinom rada Hrvatskog audiovizualnog centra (HAVC), a Nenad Stazić (SDP) prozvao ga je za fašistički govor, koji je poručuje, sramota za Sabor. Ustvrdio je da se HAVC kroz godine pretvorio u istoznačnicu za 'sofisticiranu i zakonski institucionaliziranu interesno-koruptivnu i klijentelističku mrežu s obilježjima hobotnice čiji su pipci duboko zadirali u medije, pretvarajući ministrice u njene izvršenike'. Naveo je kako je problem hrvatskog filma nejasna podjela novca unutar HAVC-a bez ikakvih kriterija osim 'klijentelističke povezanosti s obilježjima korupcije'.

- Hrvatsku kinematografiju ne treba štiti od države već od svih oblika kriminala i različitih pronevjera novca poreznih obveznika od nenadarenosti, odnosno samog HAVC-a. HAVC nije trebao biti privatna tvrtka, u što se pretvorio - poručio je Hasanbegović.

Naveo je kako se na brojne nepravilnosti i protuzakonitosti u HAVC-u upozoravalo godinama bez učinaka.

- Takve prakse trajale su i traju još uvijek do zadnje minute mandata faraona hrvatskoga filma koji se povukao tek nakon objave nalaza državne revizije nagrađen od svoje bliske suradnice i pouzdanice u upravnom odboru HAVC-a današnje ministrice kulture mogućnošću da sam odstupi umjesto da bude smijenjen te podvrgnut odgovarajućem kazneno pravnom postupku - ustvrdio je.

Prijedlog Zakona o audiovizualnim djelatnostima nazvao je kamilicom i smokvinim listom.

- Sabor i javnost ne smije nasjesti na politički i parapolitički agitprop i pamfletizam o navodnom nasrtaju na umjetničke slobode i autonomiju filmskog stvaranja već se treba usredotočiti na ključne točke, kako spriječiti daljnju razdiobu javnog novca i grabež unutar kruga jedne te istih tvrtki i poslovnih interesa, te može li klika iz dvaju udruga, Društva hrvatskih filmskih redatelja te Hrvatske udruge producenata mobingirati i mobilizirati hrvatsku kinematografiju za svoje poslovno-ideološke interese, koji nisu interesi hrvatskog filma - izjavio je Hasanbegović.

Reagirao je Nenad Stazić (SDP).

- Ako je i bilo ikakvih dvojbi oko razloga za pisanje ovoga zakona, nakon istupa kolege Hasanbegovića te su dvojbe potpuno nestale, sve je jasno. Strah od Hasanbegovića i njegovih istomišljenika. Napad je počeo prije 2 godine, kada je ministar bio Hasanbegović. Kada se počelo govoriti o tome da bi uvažena ministrica mogla biti kandidat za njegova nasljednika tada je organiziran orkestriran napad na nju i to baš zbog HAVC-a. I tada su neke braniteljske udruge, najglasnija je bila Udruga branitelja Vukovara iz Zagreba, rekli da gospođa Obuljen Koržinek ne može biti ministrica - poručio je Stazić.

Kritizirao je i Hasanbegovića:

- To je čovjek koji se usudi ovdje kao političar govoriti o talentiranosti ili netalentiranosti filmskih skladatelja. Kao da je on taj koji o tome može odlučivati. Dobacio sam mu nepristojno iz klupe kada je govorio kako bi trebalo kazniti Hribara, dobacio sam mu vjerojatno streljanjem. I kad bi bio u mogućnosti Hasanbegović bi to i napravio. Ovaj njegov fašistički govor je sramota, sramota za ovaj Sabor. Sramota i za HDZ na čijoj je listi uopće u ovaj Sabor ušao , poručio je Stazić.

Ustvrdio je i da kao država i nacija imamo sreću da Hasanbegović više nije ministar kulture, jer "tko zna kakve užase bismo doživjeli'.