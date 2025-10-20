One koji su nasilni gledaju bez reakcije, sve dok oni nisu žrtve nasilja, a one koji promiču nenasilje uopće ne doživljavaju
Nenasilje je djeci postalo nezanimljivo. I to je alarmantno
Nagrada “Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost” prvi put je dodijeljena 2010. i od tada je simbol za promicanje nenasilja. Dobivaju je učenici osnovnih i srednjih škola koji su svojim djelima i riječima pridonijeli toleranciji te se tako bore za škole bez nasilja. No ove godine za dobivanje nagrade pristiglo je manje prijava nego ikad, tek njih sedam, dok istodobno svjedočimo eskalaciji vršnjačkog nasilja. Iz perspektive svake zdravo razmišljajuće individue apsolutna je čast biti nominiran za takvu nagradu, a kamoli je dobiti. No čini se da današnja djeca i tinejdžeri ne razmišljaju tako. Stručnjaci, eto, kažu da ne bi trebalo tvrditi kako je nasilje “in”, ali istodobno ne mogu objasniti zašto je mladima apsolutno nezanimljivo nenasilje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+