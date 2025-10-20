Obavijesti

News

Komentari 1
KOMENTIRA: JASMINA SARIĆ ČEDIĆ PLUS+

Nenasilje je djeci postalo nezanimljivo. I to je alarmantno

Piše Jasmina Sarić Čedić,
Čitanje članka: 1 min
Nenasilje je djeci postalo nezanimljivo. I to je alarmantno
Foto: canva ilustracija

One koji su nasilni gledaju bez reakcije, sve dok oni nisu žrtve nasilja, a one koji promiču nenasilje uopće ne doživljavaju

Nagrada “Luka Ritz - Nasilje nije hrabrost” prvi put je dodijeljena 2010. i od tada je simbol za promicanje nenasilja. Dobivaju je učenici osnovnih i srednjih škola koji su svojim djelima i riječima pridonijeli toleranciji te se tako bore za škole bez nasilja. No ove godine za dobivanje nagrade pristiglo je manje prijava nego ikad, tek njih sedam, dok istodobno svjedočimo eskalaciji vršnjačkog nasilja. Iz perspektive svake zdravo razmišljajuće individue apsolutna je čast biti nominiran za takvu nagradu, a kamoli je dobiti. No čini se da današnja djeca i tinejdžeri ne razmišljaju tako. Stručnjaci, eto, kažu da ne bi trebalo tvrditi kako je nasilje “in”, ali istodobno ne mogu objasniti zašto je mladima apsolutno nezanimljivo nenasilje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici
IMALA 0,84 PROMILA

Strašna tragedija kod Đurđevca: Mladić poginuo, vozačica i još jedan putnik završili u bolnici

27-godišnja vozačica upravljala je osobnim automobilom bjelovarskih registarskih oznaka te je, zbog neprilagođene brzine, izgubila nadzor nad vozilo. Imala je 0,84 promila
FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata
NEČUVENA PLJAČKA

FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata

Lopovi koji su u nedjelju oko 9:30 iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit iz Napoleonova doba putem su ostavili krunu carice Eugenie, koju je policija navodno pronašla oštećenu. Još se traga za sedam komada neprocjenjivog nakita
Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna
PRVI DETALJI PLJAČKE

Kako su nestali neprocjenjivi dragulji iz Louvrea? Ukrali su ih za 7 minuta, razbila im se kruna

Pojedinci su ušli izvana pomoću radne platforme s košarom i za samo sedam minuta odnijeli nakit neprocjenjive vrijednosti, izjavio je ministar unutarnjih poslova Laurent Nuñez

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025