VLADISLAV VESELICA

Neobični životni put glavnog pregovarača Janafa povezuje Vučića, Plenkovića i Milanovića

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Croatia Business Risk Outlook - konferencija u organizaciji Hrvatske udruge ekonomista | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

To je samo splet okolnosti, kaže nam Veselica o činjenici da je služio vojsku s predsjednikom Srbije, prijatelj je s premijerom Plenkovićem, a djedovi i očevi njega i predsjednika Milanovića su bili najbolji prijatelji...

Vladislav Veselica je član uprave Janafa i glavni pregovarač i s mađarskim MOL-om, ali i s Naftnom industrije Srbije i američkom administracijom oko sankcija. Ovaj diplomirani ekonomist je komercijalni direktor u tvrtki još od 2012. godine, a od 2020. godine je i član uprave. Ali nevjerojatan su  detalji njegove biografije koji ga povezuju s Aleksandrom Vučićem, Andrejom Plenkovićem i Zoranom Milanovićem. Vladislav je sin ekonomista i proljećara Vladimira Veselice, a Marko Veselica mu je stric, što mu je na neki način i obilježilo životni put. 

Nova.rs je prenijela objavu Zdravka Ponoša, predsjednika stranke  Srbija centar u kojoj navodi da je Veselica služio vojsku zajedno sa srbijanskim predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ponoš je napisao i da se Veselica bavi rješavanjem "zle sudbine" koja je pogodila i NIS i Janaf zbog američkih sankcija, pa dodao. 

- Pitam se da li se Vučić setio druga iz vojske. Drugarstva iz vojske znaju da potraju, ako su prava i ako se neguju. Ko ne zna, do juče bi pomislio da je vojsku služio sa Erdoganom. A nije, nego sa Vladislavom – napisao je Ponoš na X-u.

Vladislav Veselica nam je potvrdio da je služio vojsku  s Vučićem 1988./89.

- Bili smo u istoj vojarni u Sarajevu i bio je u četi pored mene, ali nismo komunicirali. Naravno da ga se sjećam – rekao je Veselica.

Prijateljstvo s Andrejem Plenkovićem je već poznato. Krenuli su zajedno u osnovnu školu i Veselica je uvijek isticao da je Plenkovićeva obitelj pomogla njegovoj u teškim vremenima kada su mu i otac i stric praktički bili izopćeni i proglašeni državnim neprijateljima. Ali je manje poznata poveznica s Milanovićem. 

Veselice su iz mjesta pored Sinja. I obitelj ima dugu povijest poznanstva s precima sadašnjeg predsjednika Republike. Vladislav kaže da je njegov otac Vladimir vjenčani kum Stipi Milanoviću.

- Djedovi su nam bili najbolji prijatelji. Zajedno su otišli u partizane, a moj je poginuo pred očima Milanovićeva djeda. Očevi su kumovi. Poznajem predsjednika, ali nisam s njim u komunikaciji – kaže Veselica o poveznici s Milanovićem.

Komentirao je i činjenicu da na neki način poznaje sva tri državnika.

-To je takav splet okolnosti, ali volio bih više da ostanem upamćen kao dobar menadžer u industriji nafte i plina i kao dobar čovjek. Sljedeći tjedan imamo sastanke s predstavnicima NIS-a i nastavit ćemo aktivnosti i prema američkoj administraciji, a krajem mjeseca nove pregovora s MOL-om. Vjerujem da ćemo na kraju imati dobra rješenja i za Janaf i Hrvatsku – zaključuje Veselica.

