Obavijesti

News

Komentari 0
GEN Z REVOLUCIJA

Nepal ima novu premijerku. Država se oporavlja od nereda

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Nepal ima novu premijerku. Država se oporavlja od nereda
6
Foto: Adnan Abidi

Glavni grad je u ponedjeljak i utorak bio poprište nasilnih protuvladinih prosvjeda u kojima je, prema najnovijem policijskom izvješću, poginulo najmanje 51 osoba, a stotine su ozlijeđene

Glavni grad Nepala u subotu se postupno oporavlja od nereda s početka tjedna, nakon inauguracije nove premijerke Sushile Karki, koja bi zemlju trebala voditi do izbora zakazanih za ožujak.

Na ulicama Katmandua, sada uglavnom bez policijskog sata, oklopna vojna vozila i tenkovi manje su vidljivi, a metalne rolete trgovina podignute, prenosi AFP. Štandovi na tržnici ponovno su otvoreni za kupce, a hramovi za njihove štovatelje.

Aftermath of anti-graft protests, in Kathmandu
Foto: Adnan Abidi

Glavni grad je u ponedjeljak i utorak bio poprište nasilnih protuvladinih prosvjeda u kojima je, prema najnovijem policijskom izvješću, poginulo najmanje 51 osoba, a stotine su ozlijeđene. U neredima je zapaljena zgrada parlamenta.

VELIKI PROSVJEDI U NEPALU FOTO Prosvjednici u Nepalu zapalili zgradu Parlamenta. Na ulicama kaos: Raste broj mrtvih
FOTO Prosvjednici u Nepalu zapalili zgradu Parlamenta. Na ulicama kaos: Raste broj mrtvih

Imenovana u petak navečer nakon trodnevnih pregovora, bivša predsjednica Vrhovnog suda, 73-godišnja Sushila Karki, brzim je tempom započela svoj mandat na čelu privremene vlade.

Od subote radi na sastavljanju nove vlade, rekli su dužnosnici. Jedan od njezinih prvih zadataka je zajamčiti red i mir u čitavoj zemlji. To uključuje uhićenje oko 12.500 zatvorenika koji su iskoristili nemire za bijeg iz zatvora i u subotu su još uvijek na slobodi.

Predsjednik Ramchandra Paudel naredio je raspuštanje parlamenta i raspisao zakonodavne izbore za 5. ožujka 2026., što je bio jedan od zahtjeva mladih prosvjednika ujedinjenih pod zastavom "Generacije Z".

Radni raspored prve žene na čelu Nepala bit će zgusnut, a njezina misija teška s obzirom na brojne zahtjeve mladih ljudi koji su svrgnuli stari režim, no njezino su imenovanje brojni Nepalci dočekali kao olakšanje.

Aftermath of anti-corruption protests, in Kathmandu
Foto: Adnan Abidi

"Ova privremena vlada dobra je stvar", rekla je Durga Magar, 23-godišnja vlasnica trgovine. "Ne znamo što će biti u budućnosti, ali zadovoljni smo (...) i nadamo se da će se situacija sada smiriti. Prioritet je suzbiti korupciju. Nije nas briga bave li se time Generacija Z ili stariji političari, važno je da se tomu stane na kraj", S njom se slaže i Suraj Bhattarai, 51-godišnji socijalni radnik koji vjeruje da će "ova premijerka (...) unaprijediti upravljanje" zemljom.  

Indijski premijer Narendra Modi u subotu je Karki uputio "najbolje želje". "Indija čvrsto podupire mir, napredak i prosperitet u korist nepalskog naroda", napisao je na svojemu X računu.

Aftermath of anti-corruption protests, in Kathmandu
Foto: Adnan Abidi

U utorak su prosvjednici izašli na ulice Katmandua te su zapalili ili opljačkali sve simbole moći: parlament, zgrade ministarstava, rezidencije izabranih dužnosnika i sva slična mjesta. Dosadašnjem premijeru K.P. Sharmi Oliju (73), koji je od 2015. četiri puta obnašao tu dužnost, preostalo je samo da podnese ostavku.

Organizatori prosvjeda, koji su se početkom tjedna proširili i na druge gradove u zemlji, nazvali su ih "demonstracijama Generacije Z". Rekli su da prosvjedi odražavaju široko rasprostranjeno nezadovoljstvo mladih zbog uočenog izostanka djelovanja vlade u borbi protiv korupcije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Roditelji djeteta koje je umrlo u Sl. Brodu dovedeni u Državno odvjetništvo: Ići će u istražni?
OGLASIO SE ODVJETNIK

Roditelji djeteta koje je umrlo u Sl. Brodu dovedeni u Državno odvjetništvo: Ići će u istražni?

Sutra ujutro u 8 sati idu sucu Županijskog suda koji će se izjasniti o prijedlogu ŽDO za istražni zatvor
Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?
ATENTAT U AMERICI

Uhitili su ubojicu Kirka. Identitet: Tyler Robinson (22)?

Mislim da ga s velikom sigurnošću imamo u pritvoru, rekao je američki predsjednik Donald Trump
Preminuo je Robert Valdec
U 63. GODINI

Preminuo je Robert Valdec

Valdec se proslavio kao voditelj i autor emisije "Istraga" koja se prikazivala 2005. godine.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025