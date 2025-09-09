Obavijesti

News

Komentari 1
KAOS NA ULICAMA

Nepal u plamenu: Stotine ljudi je ranjeno, a deseci su mrtvi! Premijer je pobjegao iz zemlje?

Piše Emirat Asipi,
Čitanje članka: 2 min
Nepal u plamenu: Stotine ljudi je ranjeno, a deseci su mrtvi! Premijer je pobjegao iz zemlje?
7
Foto: STRINGER/REUTERS

Demonstranti su upadali u vladine zgrade, razbijali prozore, ispisivali grafite i plesali ispred plamtećeg parlamenta, dok su sigurnosne službe objavile da je u kaosu iz dva zapadna zatvora pobjeglo 900 zatvorenika

Prosvjedi protiv kratkotrajne zabrane društvenih mreža u Nepalu u utorak su prerasli u najveće nemire u posljednjim desetljećima, obilježene paljenjem vladinih zgrada i kuća političkih vođa, napadima na istaknute političare i smrću više desetaka ljudi. Premijer KP Sharma Oli podnio je ostavku, ali njegovo povlačenje nije zaustavilo masovne prosvjede.

Sve je započelo u ponedjeljak, kada su mladi ljudi, bijesni zbog blokade društvenih mreža poput Facebooka, X-a i YouTubea, izašli na ulice glavnog grada Katmandua. Policija je tada otvorila vatru na okupljene, pri čemu je poginulo 19 ljudi, a deseci su ranjeni.

Iako je zabrana ukinuta već sljedeći dan, prosvjedi su se nastavili, potaknuti ljutnjom zbog smrti demonstranata i sveprisutnih optužbi za političku korupciju. Tijekom utorka nasilje je eskaliralo. Parlament je zapaljen, iz premijerovog ureda dizao se gust dim, a spaljene su i rezidencije predsjednika, ministra unutarnjih poslova, vođe oporbe i bivšeg premijera Sher Bahadura Deube, koji je zajedno sa suprugom, aktualnom ministricom vanjskih poslova Arzu Ranom Deubom, napadnut na ulici i ozlijeđen.

Demonstranti su upadali u vladine zgrade, razbijali prozore, ispisivali grafite i plesali ispred plamtećeg parlamenta, dok su sigurnosne službe objavile da je u kaosu iz dva zapadna zatvora pobjeglo oko 900 zatvorenika.

- Došli smo prosvjedovati zbog ogromne korupcije u našoj zemlji. Situacija je postala takva da za nas mlade nema razloga da ostanemo - izjavio je student Bishnu Thapa Chetri, dok je drugi prosvjednik, Narayan Acharya dodao kako policija ubija njihove prijatelje.

VELIKI NEREDI Nepalac za 24sata: 'Strah me za obitelj. Ne mogu ih nazvati. Svi su na ulicama. Puno je mrtvih'
Nepalac za 24sata: 'Strah me za obitelj. Ne mogu ih nazvati. Svi su na ulicama. Puno je mrtvih'

- Ovdje smo jer naše mlade i prijatelje ubijaju. Želimo da se pravda zadovolji i da se trenutni režim smijeni. K.P. Oli treba biti uklonjen - rekao je Narayan.

Studentica Muna Shreshta (20) izjavila je za BBC kako je “krajnje vrijeme da naša nacija, premijer i svatko na vlasti promijene smjer, jer nam je promjena potrebna. Nadam se da će ovo donijeti nešto pozitivno". 

Predsjednik Ram Chandra Poudel prihvatio je ostavku premijera i imenovao ga vođom privremene vlade do izbora novog čelnika, premda nije jasno koliku moć Oli doista ima niti gdje se trenutačno nalazi.

Poudel je pozvao na miran dijalog, a načelnik vojske Ashok Raj Sigdel uputio je video poruku u kojoj je pozvao prosvjednike da obustave demonstracije kako bi se spriječili novi gubici života i imovine.

Vojska je u pisanom priopćenju upozorila da su sve sigurnosne snage spremne intervenirati ako nemiri ne prestanu. Premijer Oli je, prije ostavke, obećao formirati istražno povjerenstvo koje će u roku od 15 dana dostaviti izvješće o pucnjavi te najavio kompenzacije obiteljima ubijenih i besplatno liječenje ranjenih.

Vlada je odluku o blokadi društvenih mreža pravdala borbom protiv lažnih vijesti, govora mržnje i internetskih prijevara, a zabrana je obuhvatila 26 platformi. Međutim, za mlade je to bio udar na slobodu izražavanja. Nekoliko tjedana ranije na društvenim je mrežama ojačala kampanja protiv takozvanih "nepo djeca", djece političara koja uživaju u luksuzu dok većina mladih nema posla i napušta zemlju u potrazi za zaradom.

RAT NA ULICAMA FOTO Uslijed krvavog kaosa odstupio premijer Nepala: 19 mrtvih u velikim prosvjedima...
FOTO Uslijed krvavog kaosa odstupio premijer Nepala: 19 mrtvih u velikim prosvjedima...

Svjetska banka navodi da je stopa nezaposlenosti mladih u Nepalu oko 20%, a vlasti procjenjuju da zemlju svakog dana napusti više od 2000 mladih. Iako je zabrana društvenih mreža ubrzo povučena, val nezadovoljstva prerastao je u masovni pokret protiv političke elite, dok u zemlji trenutno vlada nesigurnost tko će preuzeti vodstvo i kojim će se putem pokušati smiriti prosvjede koji ne pokazuju znakove popuštanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente
RIJEŠILI MISTERIJ

Slagalica strave u Splitu: Nakon 13 godina policija otkrila tko je bio raskomadani leš sa Zente

U jesen 2012. godine na Zenti je pronađeno raskomadano tijelo, a sve do sada nije se znalo o kome se radi. Policija je provjeravala osobnu koja je davno istekla te su otkrili identitet leša
Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...
IZ MINUTE U MINUTU

Izraelska vojska napala Katar! Hrvatski veleposlanik: Sve smo Hrvate upozorili da se sklone...

O udaru na Dohu oglasila se i izraelska vojska, ne spominju Katar, ali s više strana stiže potvrda kako oni stoje iza napada.
Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku
NEVJEROJATNO

Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku

U retrovizoru sam vidio kako i dalje divlja, pretjecao je po punoj liniji. Da nisam potrubio gosođi, ovaj divljak bi je pokupio. Čovjek je za zatvor, ispričao nam je čitatelj koji je snimio video

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025