Nepal u plamenu: Stotine ljudi je ranjeno, a deseci su mrtvi! Premijer je pobjegao iz zemlje?

Prosvjedi protiv kratkotrajne zabrane društvenih mreža u Nepalu u utorak su prerasli u najveće nemire u posljednjim desetljećima, obilježene paljenjem vladinih zgrada i kuća političkih vođa, napadima na istaknute političare i smrću više desetaka ljudi. Premijer KP Sharma Oli podnio je ostavku, ali njegovo povlačenje nije zaustavilo masovne prosvjede.

Sve je započelo u ponedjeljak, kada su mladi ljudi, bijesni zbog blokade društvenih mreža poput Facebooka, X-a i YouTubea, izašli na ulice glavnog grada Katmandua. Policija je tada otvorila vatru na okupljene, pri čemu je poginulo 19 ljudi, a deseci su ranjeni.

Iako je zabrana ukinuta već sljedeći dan, prosvjedi su se nastavili, potaknuti ljutnjom zbog smrti demonstranata i sveprisutnih optužbi za političku korupciju. Tijekom utorka nasilje je eskaliralo. Parlament je zapaljen, iz premijerovog ureda dizao se gust dim, a spaljene su i rezidencije predsjednika, ministra unutarnjih poslova, vođe oporbe i bivšeg premijera Sher Bahadura Deube, koji je zajedno sa suprugom, aktualnom ministricom vanjskih poslova Arzu Ranom Deubom, napadnut na ulici i ozlijeđen.

Demonstranti su upadali u vladine zgrade, razbijali prozore, ispisivali grafite i plesali ispred plamtećeg parlamenta, dok su sigurnosne službe objavile da je u kaosu iz dva zapadna zatvora pobjeglo oko 900 zatvorenika.

- Došli smo prosvjedovati zbog ogromne korupcije u našoj zemlji. Situacija je postala takva da za nas mlade nema razloga da ostanemo - izjavio je student Bishnu Thapa Chetri, dok je drugi prosvjednik, Narayan Acharya dodao kako policija ubija njihove prijatelje.

- Ovdje smo jer naše mlade i prijatelje ubijaju. Želimo da se pravda zadovolji i da se trenutni režim smijeni. K.P. Oli treba biti uklonjen - rekao je Narayan.

Studentica Muna Shreshta (20) izjavila je za BBC kako je “krajnje vrijeme da naša nacija, premijer i svatko na vlasti promijene smjer, jer nam je promjena potrebna. Nadam se da će ovo donijeti nešto pozitivno".

Predsjednik Ram Chandra Poudel prihvatio je ostavku premijera i imenovao ga vođom privremene vlade do izbora novog čelnika, premda nije jasno koliku moć Oli doista ima niti gdje se trenutačno nalazi.

Poudel je pozvao na miran dijalog, a načelnik vojske Ashok Raj Sigdel uputio je video poruku u kojoj je pozvao prosvjednike da obustave demonstracije kako bi se spriječili novi gubici života i imovine.

Vojska je u pisanom priopćenju upozorila da su sve sigurnosne snage spremne intervenirati ako nemiri ne prestanu. Premijer Oli je, prije ostavke, obećao formirati istražno povjerenstvo koje će u roku od 15 dana dostaviti izvješće o pucnjavi te najavio kompenzacije obiteljima ubijenih i besplatno liječenje ranjenih.

Vlada je odluku o blokadi društvenih mreža pravdala borbom protiv lažnih vijesti, govora mržnje i internetskih prijevara, a zabrana je obuhvatila 26 platformi. Međutim, za mlade je to bio udar na slobodu izražavanja. Nekoliko tjedana ranije na društvenim je mrežama ojačala kampanja protiv takozvanih "nepo djeca", djece političara koja uživaju u luksuzu dok većina mladih nema posla i napušta zemlju u potrazi za zaradom.

Svjetska banka navodi da je stopa nezaposlenosti mladih u Nepalu oko 20%, a vlasti procjenjuju da zemlju svakog dana napusti više od 2000 mladih. Iako je zabrana društvenih mreža ubrzo povučena, val nezadovoljstva prerastao je u masovni pokret protiv političke elite, dok u zemlji trenutno vlada nesigurnost tko će preuzeti vodstvo i kojim će se putem pokušati smiriti prosvjede koji ne pokazuju znakove popuštanja.