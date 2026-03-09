Obavijesti

NAPAD U HOSTELU

Nepalac (26) pokušao silovati Filipinca u Zagrebu. Mislio da je žena. Sad su ga osudili

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Sve se odigralo oko tri sata ujutro 23. prosinca 2024. u sobi hostela s tri kreveta na kat. Nakon incidenta Filipinac je sišao do recepcije, gdje nije bilo zaposlenika, pa je ispred ulaza zamolio drugog gosta da pozove policiju

Nepalca (26) nepravomoćno su na zagrebačkom Županijskom sudu osudili na dvije godine zatvora zbog pokušaja silovanja 37-godišnjeg Filipinca u hostelu u centru Zagreba, piše Jutarnji list. Sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru psihijatrijskog liječenja u zatvorskom sustavu te naložio da žrtvi isplati 5000 eura odštete.  Sve se odigralo oko tri sata ujutro 23. prosinca 2024. u sobi hostela s tri kreveta na kat. Nakon incidenta Filipinac je sišao do recepcije, gdje nije bilo zaposlenika, pa je ispred ulaza zamolio drugog gosta da pozove policiju. Policajci su ubrzo došli te u sobi zatekli i uhitili osumnjičenog.

Optuženi je na početku suđenja priznao krivnju, ali je tvrdio da se događaja ne sjeća jer je bio pijan. Rekao je da je prije toga bio napadnut i opljačkan te da je ostatak novca potrošio na alkohol.

Sud nije prihvatio takvu obranu i utvrdio je da je u vrijeme djela bio ubrojiv, iako bitno smanjeno. Zaključeno je i da optuženi nije znao da je riječ o muškarcu koji nosi žensku odjeću. Iako dosad nije osuđivan, protiv njega je 2024. podnesena i kaznena prijava za bludne radnje, o kojoj još nije donesena odluka.

