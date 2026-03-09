Nepalac (26) pokušao silovati Filipinca u Zagrebu. Mislio da je žena. Sad su ga osudili

Nepalca (26) nepravomoćno su na zagrebačkom Županijskom sudu osudili na dvije godine zatvora zbog pokušaja silovanja 37-godišnjeg Filipinca u hostelu u centru Zagreba, piše Jutarnji list. Sud mu je izrekao i sigurnosnu mjeru psihijatrijskog liječenja u zatvorskom sustavu te naložio da žrtvi isplati 5000 eura odštete. Sve se odigralo oko tri sata ujutro 23. prosinca 2024. u sobi hostela s tri kreveta na kat. Nakon incidenta Filipinac je sišao do recepcije, gdje nije bilo zaposlenika, pa je ispred ulaza zamolio drugog gosta da pozove policiju. Policajci su ubrzo došli te u sobi zatekli i uhitili osumnjičenog.

Optuženi je na početku suđenja priznao krivnju, ali je tvrdio da se događaja ne sjeća jer je bio pijan. Rekao je da je prije toga bio napadnut i opljačkan te da je ostatak novca potrošio na alkohol.

Sud nije prihvatio takvu obranu i utvrdio je da je u vrijeme djela bio ubrojiv, iako bitno smanjeno. Zaključeno je i da optuženi nije znao da je riječ o muškarcu koji nosi žensku odjeću. Iako dosad nije osuđivan, protiv njega je 2024. podnesena i kaznena prijava za bludne radnje, o kojoj još nije donesena odluka.