Susjeda me zvala vičući 'Milena, nešto dimi'. U strahu sam joj rekla da ode na kat vidjeti je li sve u redu. Vratila se i rekla mi je samo 'Gotov je', kroz suze nam je kazala Milena Tokić (65) iz Tinja kraj Benkovca.

Na katu kuće spavao je njezin suprug Dinko Tokić (68) koji je tijekom noći umro.

- Vjerojatno ga je dim ugušio. Pušio je, možda mu je ostao opušak od cigarete i zapalio krevet kad je zaspao. Prozor sobe je pukao od vrućine i dim je sukljao van. Ja sam spavala u prizemlju i ništa nisam znala do jutra - kazala nam je kroz plač Milena Tokić koja je sto postotni invalid.

Nema nikog da pazi na nju, morat će u dom

Nepokretna je posljednjih 10 godina te koristi invalidska kolica. Sva sreća da se požar nije proširio na cijelu kuću jer je stradati mogla i nepokretna supruga, koja do četvrtka u osam ujutro nije ni znala da joj se suprug ugušio na katu goruće kuće. Požar se nekim čudom do jutra ugasio sam.

Za Dinka Tokića iz Tinja su nam kazali samo riječi hvale.

- Bio je plemenit i dobar čovjek koji nikad ni na koga nije povisio ton, duša od čovjeka, svi smo u šoku - rekla nam je Milenina sestra Ruža, te dodala nije trebalo ovako završiti. Milena i Dinko trebali su uživati u mirovini koju su ostvarili, Milena prije tri, a Dinko koji je radio u poljoprivredi na Jankolovici, prije dvije godine.

Imaju troje djece, no nitko od njih ne živi u blizini, nego u Danskoj, Njemačkoj i Vinkovcima, a i sestra Ruža došla je pripomoći iz inozemstva. Milena će morati u starački dom.

- Nema nikog da pripazi na nju ovdje. Morat ćemo naći Dom za stare i nemoćne koji bi je primio, i to čim prije. Ne mora to biti na zadarskom području, može to biti, primjerice, i Slavonija, samo nam je bitno da joj nađemo smještaj i njegu pa apeliram na ljude koji znaju gdje ima slobodnog mjesta, da nam pomognu - dodaje udovičina sestra Ruža.

U zadarskoj policiji kažu da su dojavu dobili u četvrtak oko osam sati, te da su u kući našli mrtvo tijelo muškarca (68). Proveli su očevid i utvrdili da je požar tijekom noći izbio u sobi na katu kuće zbog djelovanja gorivih tvari i toplinske energije otvorenog plamena, uslijed čega je muškarac smrtno stradao.

Mrtvozornica je pregledala tijelo, a policija o događaju izvijestila nadležno državno odvjetništvo.