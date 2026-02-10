Županija nema 5 milijuna eura za uređnje, pa ga žele prodati. Trenutno je vezan za šibensku rivu, a mještani žele da se spasi od rezališta na bilo koji način: "on je dio kulturne baštine"
Nepoznata sudbina broda Tijat: Ima 71 godinu i traži kupca...
Sedamdeset i jedna mu je godina tek, a i dalje rade motori. U stanju je "pali - vozi". Bijeli ljepotan Tijat vezan je za šibenski rivu i unatoč jakom jugu, nije mu se dogodilo ništa. Obilazi ga Saša Jurat, kapetan, koji se s ostalim građanima zauzima za to da se brod spasi na bilo koji način. Sve su opcije za njega moguće, osim odlaska u rezalište.
