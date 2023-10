Nepoznati muškarac vreba žene u zagrebačkoj Sigečici: 'U tom trenutku ja sam jedva disala'

Ja sam skužila i osjetila da osoba iza mene brzo hoda. Bio je mrak, ja sam vidjela na sjeni da je on meni sve bliže i bliže rekla sam samoj sebi, kad sad krenem stepenicama lijevo, ako on skrene za mnom onda znam da nešto nije u redu, i tako je bilo. Ja sam išla po stepenicama i cijelo vrijeme sam gledala u tu sijenu i ja sam vidjela da on stavlja kapuljaču u tom trenutku, ja sam se skroz uspaničila, ispričala je 20-godišnja Ella za Dnevnik Nove TV koja je u pothodniku zagrebačke Sigečice doživjela vrlo neugodno iskustvo.

Nepoznati muškarac je već nekoliko puta pokušao napasti žene na području zagrebačke Sigečice, a u potragu za njim se uključila i policija.

20-godišnja djevojka je ispričala da je nepoznati muškarac imao kapuljaču.

- Rekli su mi ljudi: 'Zašto nisi vrištala, trčala', ali u tom trenutku ja sam jedva disala' - opisala je.

Od straha je jedva uspjela nazvati dečka koji joj je odmah došao pomoći. Nepoznati muškarac u tom je trenutku pobjegao.

Jezivo iskustvo imala je još jedna žena koju je muškarac zaskočio usred noći.

- Razgovor je krenuo jako čudno s pitanjima kako sam, s kim živim, je li mi dečko u stanu, je li dečko spava te trebam li pravog muškarca u svojem životu, je li ga se bojim - rekla je.

Slučaj je prijavljen policiji, a mjesni odbor putem društvenih mreža upozorio je žene da zbog vrebača budu na oprezu.