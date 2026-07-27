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U Zagrebu opljačkali poštu pa prijetili zaposlenicima oštrim predmetom: Oglasila se policija

Piše Veronika Miloševski,
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U Zagrebu opljačkali poštu pa prijetili zaposlenicima oštrim predmetom: Oglasila se policija
Foto: 24sata
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U poslovnici su se nalazile dvije zaposlenice, a nepoznati počinitelji su otuđili novac. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a očevid je u tijeku

Dvojica nepoznatih počinitelja je uz prijetnju oštrim predmetom opljačkali poslovnicu pošte u Zagrebu u ponedjeljak popodne, javila je zagrebačka policija. Razbojništvo se dogodilo oko 13.05 sati u Zagrebu u Albaharijevoj ulici. U poslovnici su se nalazile dvije zaposlenice, a nepoznati počinitelji su otuđili novac. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a očevid je u tijeku.

- Danas, 27. srpnja oko 13.05 sati u Zagrebu u Albaharijevoj ulici u poslovnici poste, dvojica su nepoznatih počinitelja uz prijetnju oštrim predmetom počinila razbojništvo nad dvije zaposlenice kojom prilikom su otuđili novac. Ozlijeđenih osoba nije bilo, a očevid je u tijeku - javili su iz policije.

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Komentari 16
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