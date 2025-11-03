Nepravilnosti na izborima? SDP podnio tužbu Europskom sudu i kaznenu prijavu DORH-u

Zbog sumnji u nepravilnosti na izborima za varaždinskog župana SDP je podnio tužbu Europskom sudu za ljudska prava i kaznenu prijavu DORH-u, rečeno je u ponedjeljak na konferenciji za novinare županijskog SDP-a.

SDP smatra da su izbori za varaždinskog župana kompromitirani ozbiljnim nepravilnostima, a nadležna tijela nisu učinkovito reagirala na uočene sumnje. Stoga su odlučili potražiti pravdu izvan granica države i podnijeli tužbu Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

Također su DORH-u uputili kaznenu prijava zbog sumnje na kupovinu glasova na dva biračka mjesta - u Gornjem Vratnu i Strmcu Petrijanečkom.

„Građani imaju pravo na slobodan i pošten izbor, a svaka sumnja u nelegitimnost izbora ruši povjerenje u demokratski sustav”, istaknuo je SDP-ov saborski zastupnik Miroslav Marković.

Naglasio je da su nakon odluke Ustavnog suda, koji je tijesnom većinom sedam - šest potvrdio izborne rezultate bez ponovnog prebrojavanja svih listića, iscrpljena sva domaća pravna sredstva.

„Uskraćen nam je puni uvid, prebrojavanje i učinkovito pravno sredstvo. Stoga smo odlučili potražiti pravdu pred Europskim sudom za ljudska prava“, kaže SDP-ov zastupnik.

Kaznena prijava DORH-u odnosi se na sumnje u kupovinu glasova na dva biračka mjesta, oba u romskim naseljima, gdje se glasalo u privatnim prostorijama.

„Ne stigmatiziramo nikoga, već tražimo zaštitu birača od mogućih pritisaka i potkupljivanja. Tražimo forenzičke provjere, ispitivanje svjedoka i detaljnu analizu statističkih odstupanja između prvog i drugog kruga izbora“, rekao je Marković.

Lovro Lukavečki, član Predsjedništva SDP-a i vijećnik u Županijskoj skupštini, poručio je da SDP neće dopustiti da se tema nepravilnosti na izborima gurne pod tepih.

„Velike nepravilnosti postoje, to pokazuju korekcije rezultata i izdvojena mišljenja ustavnih sudaca. Svaki glas mora biti prebrojan, a svaka sumnja provjerena do kraja. To dugujemo građanima koji su vjerovali da njihov glas vrijedi jednako“, kaže Lukavečki.

SDP-ov kandidat za župana Bruno Ister podsjetio je kako je nakon provjere manjeg dijela biračkih mjesta razlika između dvojice kandidata s početnih 96 glasova pala na samo 18.

„Na svega desetini biračkih mjesta razlika se smanjila pet puta. Što bi bilo da su dozvolili prebrojavanje na svih 337 biračkih mjesta“, upitao je Ister dodavši kako ne traži povlašteni status, nego poštivanje biračke volje.