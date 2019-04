Neredi na ulicama Tirane: Više ozlijeđeno u sukobu s policijom

Tisuće prosvjednika okupilo su pred parlamentom zahtijevajući ostavku premijera Edija Rame.

Foto: Florion Goga/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Policija je koristila suzavac i palice protiv gomile, zapaljen je jedan automobil, a prosvjednici su pokušali ući u zgradu. Ozlijeđenih ima i na strani prosvjednika, policije i novinara, izvijestili su lokalni mediji.

Police and anti-govt protesters come face to face in Tirana.



After the crowd turned violent and broke through police cordons around the parliament building, police used tear gas to try to disperse them. pic.twitter.com/1unlrEL8vm