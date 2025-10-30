Neredi u Tanzaniji: Prosvjedi nakon izbora, policija pucala na prosvjednike i bacala suzavac

Policija u tanzanskome glavnom gradu Dar es Salaamu u četvrtak je ispaljivala hice i suzavac kako bi rastjerala prosvjednike koji su se vratili na ulice dan nakon općih izbora obilježenih nasilnim prosvjedima, javio je Reutersov svjedok. Prosvjedi su izbili u Dar es Salaamu i nekoliko drugih gradova tijekom glasanja u srijedu, a prosvjednike je razbjesnio izostanak dvojice glavnih rivala predsjednice Samije Suluhu Hassan u predsjedničkoj utrci, kao i, kako tvrde, sve veća represija prema kritičarima vlasti.

Policija je uvela noćni policijski sat u Dar es Salaamu, gradu s više od sedam milijuna stanovnika, a pristup internetu u cijeloj zemlji otežan je.

Tanzanski aktivist za ljudska prava Tito Magoti rekao je za Reuters da je primio izvješća o najmanje pet poginulih tijekom srijede.

Diplomatski izvor koji je želio ostati anoniman rekao je da postoje vjerodostojna izvješća o najmanje deset poginulih samo u Dar es Salaamu.

Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća o žrtvama, a glasnogovornici vlade i policije nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Državna televizija Tanzania Broadcasting Corporation, koja je jedva izvješćivala o nemirima, počela je emitirati privremene rezultate predsjedničkih izbora, prema kojima Hassan ostvaruje uvjerljivu većinu u brojnim izbornim jedinicama.

Deseci prosvjednika vratili su se u četvrtak na ulice četvrti Mbagala, Gongo la Mboto i Kiluvya, gdje je policija pucala i koristila suzavac, rekao je Reutersov svjedok.