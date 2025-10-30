Obavijesti

News

Komentari 0
PETERO MRTVIH?

Neredi u Tanzaniji: Prosvjedi nakon izbora, policija pucala na prosvjednike i bacala suzavac

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Neredi u Tanzaniji: Prosvjedi nakon izbora, policija pucala na prosvjednike i bacala suzavac
Foto: EMMANUEL HERMAN/REUTERS

Tanzanski aktivist za ljudska prava Tito Magoti rekao je za Reuters da je primio izvješća o najmanje pet poginulih tijekom srijede

Policija u tanzanskome glavnom gradu Dar es Salaamu u četvrtak je ispaljivala hice i suzavac kako bi rastjerala prosvjednike koji su se vratili na ulice dan nakon općih izbora obilježenih nasilnim prosvjedima, javio je Reutersov svjedok. Prosvjedi su izbili u Dar es Salaamu i nekoliko drugih gradova tijekom glasanja u srijedu, a prosvjednike je razbjesnio izostanak dvojice glavnih rivala predsjednice Samije Suluhu Hassan u predsjedničkoj utrci, kao i, kako tvrde, sve veća represija prema kritičarima vlasti.

Policija je uvela noćni policijski sat u Dar es Salaamu, gradu s više od sedam milijuna stanovnika, a pristup internetu u cijeloj zemlji otežan je.

Tanzanski aktivist za ljudska prava Tito Magoti rekao je za Reuters da je primio izvješća o najmanje pet poginulih tijekom srijede.

Diplomatski izvor koji je želio ostati anoniman rekao je da postoje vjerodostojna izvješća o najmanje deset poginulih samo u Dar es Salaamu.

DEVET ZARAŽANIH WHO: 8 ljudi umrlo u Tanzaniji sa sumnjom na virus Marburg
WHO: 8 ljudi umrlo u Tanzaniji sa sumnjom na virus Marburg

Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješća o žrtvama, a glasnogovornici vlade i policije nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Državna televizija Tanzania Broadcasting Corporation, koja je jedva izvješćivala o nemirima, počela je emitirati privremene rezultate predsjedničkih izbora, prema kojima Hassan ostvaruje uvjerljivu većinu u brojnim izbornim jedinicama.

Deseci prosvjednika vratili su se u četvrtak na ulice četvrti Mbagala, Gongo la Mboto i Kiluvya, gdje je policija pucala i koristila suzavac, rekao je Reutersov svjedok.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom
UBOJICA S OVČARE

Tko je četnik koji je ubio Jeana Michela? Zvali su ga Monstrum, a danas slobodno šeće Srbijom

Spasoje Petković zvani Štuka je u vrijeme Domovinskog rata imao 18 godina. Na suđenju u Beogradu pričali su kako je upucao Francuza, a potom mu iz džepa uzeo 20 franaka. Potom ih je poklonio Nadi Kalabi
Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...
CIJENE RASTU

Uskoro ide prvi val poskupljenja režija! Evo koliko će računi za struju rasti i kako ih smanjiti...

Od 1. studenog na snagu stupaju nove, više cijene struje zbog smanjenja subvencija. Drugi val stiže već početkom 2026. Stručnjaci, ali i potrošačke udruge, za smanjenje računa savjetuju da više struje trošite noću
Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'
PRONAŠLI HEROJA

Jean-Michelova obitelj odlučila! 'Vukovar je uvijek bio njegov izbor, neka počiva uz heroje'

Obitelj Nicolier želi da ubojicu njihova sina, koji je 1991. hrabro branio Hrvatsku, kazne. Zbog toga francuski tužitelji pokreću istragu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025