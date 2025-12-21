Neredi u Torinu nakon deložacije ljevičarskog centra, ozlijeđeno više ljudi

Sukobi s policijom izbili su u subotu navečer u Torinu nakon deložacije ljevičarskog društvenog centra, pri čemu je nekoliko policajaca ozlijeđeno, izvijestili su lokalni mediji.

Prosvjednici su palili kontejnere za smeće, bacali kamenje i boce, prema videozapisima koje je emitirao Rai News, a policija je upotrijebila suzavac i vodene topove nastojeći uspostaviti red, izvijestila je novinska agencija ANSA.

Pritom je, kako prenosi ANSA, ozlijeđeno sedam policajaca, a Rai News je prenio da ih je ranjeno devet.

Zamjenik talijanske premijerke i ministar vanjskih poslova Antonio Tajani osudio je nasilje, rekavši da se mora poštovati pravo na prosvjed, ali da su uništavanje automobila ili napad na policajce koji obavljaju svoju dužnost jednostavno neprihvatljivi.

Ljevičarski su političari rekli da su oni organizirali mirne prosvjede te su izrazili razočaranje ishodom demonstracija.

Tvrde da se sve dogodilo kao posljedica deložacije društvenog centra koji djeluje pod nazivom Askatasuna i atmosfere napetosti i straha.

Vlasti su prije nekoliko dana ispraznile omladinski centar nakon vandaliziranja prostorija torinskih dnevnih novina La Stampa prije otprilike tri tjedna.

Navodno su u sve umiješani ljevičarski aktivisti koji su povezani s društvenim centrom.

Tada su krenuli s propalestinskih demonstracija prema zgradi u kojoj se nalazi redakcija novina, provalili vrata i vandalizirali prostorije, prenose talijanski mediji.