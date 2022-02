Kako neslužbeno doznajemo, USKOK sumnja da je ministar Darko Horvat 2018. godine od Ane Mandac tražio sredstva (bespovratna) iz programa 'Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenima pripadnicima nacionalnih manjina', odnosno da pogoduje nekim tvrtkama i ljudima koji na to nisu imali pravo.

Navodno je tražio za sebi bliske ljude i za one za koje su ga tražili Tomislav Tolušić, Velimir Žunec, Katica Mišković i Boris Milošević. Radilo se o gospodarskim subjektima koji na to nisu imali pravo, što su, tvrdi USKOK, Horvat i Mandac znali, jer su ih na to upozoravale i stručne službe.

Sredstva su im u konačnici ipak odobrena, čime je državni proračun oštećen za više milijuna kuna.

Ovim dijelom istrage nije obuhvaćen ministar Josip Aladrović, ali ga je USKOK ipak obuhvatio istragom zbog dva nezakonita zapošljavanja u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, također 2018. godine, kada je Aladrović bio na čelu HZMO-a.

Aladrović je navodno zaposlio jednu osobu na traženje Horvata i Mandac, i jednu na traženje Mandac u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje.