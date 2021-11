U Hrvatskoj je danas 4966 novooboljelih od koronavirusa, neslužbeno doznaje HRT.

Usporedbe radi, prije tjedan dana imali smo 785 novih slučajeva, ali to je bilo dan nakon blagdana Svih svetih.

Rast broja novooboljelih u proteklih pet dana

8. 11. - 1242 novozaražena, 46 preminulih

7. 11. - 4159 novozaraženih, 50 preminulih

6. 11. - 7984 novozaražena, 50 preminulih

5. 11. - 6932 novozaražena, 36 preminulih

4. 11. - 6310 novozaraženih, 32 preminulih

Osam novih punktova za cijepljenje u Zagrebu

Iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar obavještavaju o popisu cijepnih punktova za utorak 9. studenog.

Na Cijepnom punktu Velesajam građani se mogu cijepiti od 14,30 do 19,00 sati. Iz Štampara napominju kako će svi ljudi koji dođu do 19 sati biti cijepljeni, iako to znači da će cijepljenje potrajati i nakon 19 sati.

Cijepljenje je u utorak 9. studenog moguće i na osam cijepnih punktova u domovima zdravlja od 14,00 do 20,00 sati. Popis domova zdravlja u kojem se možete cijepiti možete pronaći OVDJE.

Sedam ljekarni u gradu Zagrebu, uz prethodno naručivanje, također osigurava uslugu cijepljenja, a njihov popis, kao i sve ažurne podatke možete pronaći OVDJE.