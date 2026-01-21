Neslužbeno: Viktorija Knežević pod istragom zbog igrice o Dubrovniku i poljoprivrede

Među petero uhićenih u novoj akciji EPPO-a je i bivša saborska zastupnica i gradska vijećnica Grada Dubrovnika Viktorija Knežević. Od jutra traju pretresi u njenom odvjetničkom uredu u Dubrovniku. Kako 24sata neslužbeno doznaje, šteta za EU proračun je manja od 300 tisuća eura.

- Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu, u suradnji s Policijskom upravom dubrovačko-neretvanskom, danas, 21. siječnja 2025., provodi hitne dokazne radnje u Hrvatskoj. Radnje se odnose na pet osoba i tri pravne osobe za koje postoji sumnja da su počinile kaznena djela subvencijske prevare i krivotvorenja isprava, u vezi s dvama projektima financiranima iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Europskog socijalnog fonda (ESF). Nakon ispitivanja osumnjičenih, EPPO će odlučiti o daljnjim radnjama u predmetnom slučaju te će o tome pravodobno obavijestiti javnost. Do tada se neće objavljivati dodatni detalji. Sve uključene osobe smatraju se nevinima dok im se pred nadležnim hrvatskim sudovima ne dokaže krivnja - priopćili su iz EPPO-a.

Pretražili smo baze EU projekata, i jedini koji se veže imenom za Viktoriju Knežević je projekt My Dubrovnik (game), interaktivna igrica o Dubrovniku. Te igrice danas nema ni na app storeu, a web stranica kao da je obrisana. Ostao je samo instagram profil na kojem je zadnja aktivnost bila u ožujku 2021. godine. Cijela premisa igrice je da je igrač gradonačelnik Dubrovnik, na taj način se pokušala podići svijest o funkcioniranju grada.

Foto: screenshot/Instagram

Prema informacijama u medijima, to je financirala sama, a potom tražila financiranje od EU. U javno dostupnim registrima vidljivo je da je njena tadašnja tvrtka Law and technology od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za igricu dobila oko milijun i 650 tisuća kuna, od čega je 85 posto europskog novca. 2024. godine je prestala biti vlasnica te tvrtke.

Tvrtka koja je izrađivala aplikaciju je ugašena, a na telefon nam se javio bivši suvlasnik.

- Nisam ju ja radio nego kolega. Nismo se dugo čuli, mogu Vam dati kontakt - rekao nam je.

Pokušali smo nazvati taj broj ali nije dostupan. Nazvali smo drugu tvrtku s kojom je poslovni partner. Javio nam se direktor.

- Nisam se s njim čuo od Nove godine - rekao je i pokušao ga ponovno nazvati.

- Ne prolaze mi ni pozivi ni poruke - javio nam je kasnije.

Foto: screenshot/Instagram

Drugi projekt, kako neslužbeno doznajemo, navodno se tiče zajma preko HAMAG-BICRO-a za poljoprivredu. No još nema pouzdanih informacija o čemu se točno radi.