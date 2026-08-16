NESLUŽBENO Zbog požara kod Zadra uhićena tri hrvatska državljanina i strankinja?

Četvero ljudi uhićeno je na širem benkovačkom području i to nakon intervencije građana, zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu s izazivanjem požara. RTL neslužbeno doznaje da su uhićena tri Hrvata i strankinja zbog sumnje u podmetanje požara na zadarskom području.

Jedan bračni par uočio ih je u blizini Raštevića kraj Benkovca. Vidio ih je na djelu - dok su palili vatru. Odmah su o svemu obavijestili policiju. Sumnja se da bi uhićeni mogli biti povezani s podmetanjem više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.

U tijeku je kriminalističko istraživanje.