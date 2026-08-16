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Komentari 16
PIROMANIJA NA DJELU?

NESLUŽBENO Zbog požara kod Zadra uhićena tri hrvatska državljanina i strankinja?

Piše 24sata,
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NESLUŽBENO Zbog požara kod Zadra uhićena tri hrvatska državljanina i strankinja?
Omiš: Katastrofalna noć na požarištu kod Omiša. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Jedan bračni par uočio ih je u blizini Raštevića kraj Benkovca.

Četvero ljudi uhićeno je na širem benkovačkom području i to nakon intervencije građana, zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu s izazivanjem požara. RTL neslužbeno doznaje da su uhićena tri Hrvata i strankinja zbog sumnje u podmetanje požara na zadarskom području.

GRAĐANI DOJAVILI UHVATILI PIROMANE?! Uhićeni su kod Benkovca nakon dojave! Sumnja se da su izazvali požare
UHVATILI PIROMANE?! Uhićeni su kod Benkovca nakon dojave! Sumnja se da su izazvali požare

Jedan bračni par uočio ih je u blizini Raštevića kraj Benkovca. Vidio ih je na djelu - dok su palili vatru. Odmah su o svemu obavijestili policiju. Sumnja se da bi uhićeni mogli biti povezani s podmetanjem više požara koji su posljednjih dana izbili na zadarskom području.

U tijeku je kriminalističko istraživanje.

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Komentari 16
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