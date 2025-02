Nesreća između Jastrebarskog i Karlovca ograničava brzinu

Zbog niskih temperatura na cestama u unutrašnjosti moguća je poledica, osobito na mostovima i nadvožnjacima. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Zbog pojačanog prometa i radova povremeno se vozi usporeno u kolonama na riječkoj obilaznici (A7) između čvora Škurinje i tunela Katarina u smjeru Križišća, na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba.

Do 7. veljače zbog radova na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvora Kosnica i mosta Sava vozit će se jednim trakom u oba smjera: u smjeru Lipovca od 8 do 14 sati, a u smjeru Bregane od 10 do najkasnije 17 sati. Radovi bi u oba smjera trebali završiti u petak do 12 sati.

U pomorskom prometu nema poteškoća.